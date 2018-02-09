ماهو رأي السعودين في القرارات الرياضية الجديدة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (نسرين حسن)

أعلن المستشار تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة في المملكة العربية السعودية الجمعة رسميا اعتماد قرار زيادة عدد فرق دوري المحترفين السعودي لكرة القدم إلى 16 فريقا ابتداء من الموسم المقبل.

وجاء ذلك على رأس مجموعة من القرارات أعلنها آل الشيخ اليوم عبر حسابه بموقع شبكة التواصل الإجتماعي "تويتر".

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وعلق الآف المغردين على هذا القرارات عبر وسم "#ثوره_الرياضه_السعوديه" الذي احتل المرتبة الثانية بين أكثر الوسوم انتشارا مساء اليوم.

وعلى صعيد آخر رأى بعض المغردين أن هذه القرارات ليس بها الجديد ولن تضيف للاندية الرياضية الكثير من التقدم.

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