كيف علق مشجعون على مباراة الرائد والباطن

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (نسرين حسن)

انتهت مباراة الرائد والباطن، ضمن منافسات الجولة الـ21 من دوري المحترفين السعودي، بفوز الرائد بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد.

سجل البرازيلي أديسون تراباي هدف الرائد الأول في مرمى الباطن في الدقيقة 25 من أحداث مباراة دوري المحترفين السعودي، التي أُقيمت على ملعب مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الرياضية ببريدة. وتعادل الباطن عن طريق نجمه المتألق البرازيلي جوناثان بينتيس في الدقيقة 42، لينتهي الشوط الأول من لقاء الجولة الـ21 من دوري المحترفين السعودي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وتعليقا على المبارة دشن مغردون سعوديون وسم " الذي تصدر قائمة الوسوم الأعلى تداولا في السعودية.

وكان من أبرز التغريدات التي تفاعلت مع الوسم عدة حسابات منها :

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