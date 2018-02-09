السعودية تصدر حزمة القرارات الرياضية جديدة

أخبار الآن | الرياض - السعودية (وكالات)

أعلن المستشار تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة في المملكة العربية السعودية الجمعة رسميا اعتماد قرار زيادة عدد فرق دوري المحترفين السعودي لكرة القدم إلى 16 فريقا ابتداء من الموسم المقبل.

وجاء ذلك على رأس مجموعة من القرارات أعلنها آل الشيخ اليوم عبر حسابه بموقع شبكة التواصل الإجتماعي "تويتر".

وذكر آل الشيخ "ستتم زيادة فرق الدوري السعودي للمحترفين (الأندية الممتازة) لتصبح 16 فريقا من الموسم القادم. على أن تعلن لاحقا الآلية الخاصة بذلك."

وأضاف آل الشيخ أنه تقرر "إطلاق اسم سيدي ولي العهد على دوري الدرجة الأولى ليصبح : دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى."

وضمن القرارات ، ذكر آل الشيخ في تغريدات أخرى "تقديم دعم بمقدار خمسة ملايين ريال لكل نادي من أندية الدرجة الأولى... وزيادة عدد اللاعبين المحترفين الأجانب في دوري الدرجة الأولى إلى 4 لاعبين بالإضافة ل 2 من مواليد المملكة.. والبدء في إيجاد ناقل تليفزيوني لنقل كافة مباريات الدرجة الأولى وبما يحقق الصورة الأنسب لدعمها ورفع مستوى المنافسة فيها."

وأكمل أنه تقرر "دعم أندية الدرجة الثانية بمبلغ نصف مليون لكل ناد منها والسماح بتسجيل لاعبين أجنبيين بالإضافة ل 2 من المواليد."

وذكر آل الشيخ في تغريدة أخرى "تغيير نظام اللعب بمسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين ليصبح متاحا لمشاركة كافة أندية الوطن ، على أن تعلن الآلية المناسبة لذلك خلال الايام القادمة من قبل الاتحاد السعودي لكرة القدم."

واستطرد "كأس السوبر سيقام بداية كل موسم بين بطل الدوري وبطل الكأس وسيكون تحت مسمى كأس هيئة الرياضة لبطل السوبر وبجائزة مقدارها 2 مليون ريال."

وتابع أنه سيتم "تأسيس الاتحاد السعودي للهجن وقد كلفت الأمير فهد بن جلوي ليكون رئيسا للاتحاد."

واختتم قائلا إنه سيتم "الاتفاق مع جامعة الأمير سلطان لتقديم دراسة عن جماهيرية الأندية وكذلك قياس مبادرة ادعم ناديك وستتم مخاطبة الفيفا للتعاون في ذلك بالإضافة للاستفادة من خبراء ومتخصصين في هذا المجال.

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