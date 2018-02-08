كوريا الجنوبية جاهزة لاحتضان دورة الألعاب الأولمبية الشتويّة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

تفتتح يوم غد الجمعة دورة الألعاب الأولمبية الشتوية الثالثة والعشرين في مدينة بيونغ تشانغ الكورية الجنوبية بمشاركة 95 دولة. وهذه هي المرة الأولى التي تستضيف فيها كوريا الجنوبية دورة الألعاب الأولمبية الشتوية، وهي الدولة الآسيوية الثانية التي تحتضن هذا الحدث الكبير بعد اليابان التي استضافت دورتي 1972 في سابورو و1998 في ناغانو.

وحصلت بيونغ تشانغ على شرف استضافة دورة الألعاب الأولمبية الشتوية، في العام 2011 وذلك بعد محاولتين فاشلتين لاستضافة الألعاب في نسختي 2010 و2014.

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والنسخة الأولى من دورة الألعاب الأولمبية الشتوية أقيمت العام 1924 في مدينة شاموني الفرنسية، واستضافت ثلاث قارات هذه الدورة هي أميركا الشمالية وأوروبا وآسيا، وتعد الولايات المتحدة الأمريكية الدولة الأكثر استقبالاً لمنافساتها، حيث استضافتها في أربع مناسبات الأعوام 1932 و1960 و1980 و2002.

الولايات المتحدة الأمريكية هي الدولة الأكثر حصداً للميداليات في تاريخ الألعاب الأولمبية الشتوية برصيد 2522 ميدالية (1022 ذهبية ، 795 فضية ، 705 برونزية) يأتي خلفها الاتحاد السوفياتي السابق برصيد 1010 ميدالية (395 ذهبية، 319 فضية ، 296 برونزية) ، فيما تحتل بريطانيا المركز الثالث برصيد 847 (263 ذهبية، 295 فضية، 289 برونزية)

4 دول عربية فقط سبق لها المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية وهي لبنان، المغرب ، مصر والجزائر ، بمجموع 77 لاعب ولاعبة من بينهم 42 رياضيا لبنانيا و27 رياضيا مغربيا و7 رياضيين من الجزائر ورياضي واحد من مصر.

وفي النسخة المقبلة، سيشارك ٥ رياضيين عرب، ثلاثة من لبنان واثنان من المغرب.

وتعتزم الكوريتان الجنوبية والشمالية توحيد صفيهما في استعراض صفوف الدول المشاركة خلال مراسم حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية. كما اتفقت الدولتان على تشكيل فريق مشترك يشارك في منافسات هوكي الجليد للسيدات.

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