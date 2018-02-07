سان جيرمان يسيطر على قائمة الأعلى أجراً في الدوري الفرنسي

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

نادي باريس سان جيرمان يسيطر على قائمة أعلى الأندية دفعا للأجور في الدوري الفرنسي. ويملك النادي 9 لاعبين من أصل أعلى 10 لاعبين أجرا في الليج 1.

ويتربع النجم البرازيلي نيمار على صدارة القائمة وهو الذي يعتبر الصفقة الأغلى في تاريخ كرة القدم حيث كلف النادي الفرنسي 222 مليون يورو نظير كسر عقده مع برشلونة الصيف الماضي.

ويحصل نيمار على راتب 3.067 مليون يورو في الشهر، بفارق كبير عن إديسون كافاني الثاني والذي يتقاضى 1.54 مليون يورو شهريا.

ويأتي ثالثا المهاجم الشاب كيليان مبابي الذي من المتوقع أن يكلف الفريق 160 مليون يورو الصيف القادم مقابل التوقيع معه بشكل نهائي من موناكو. ويحصل الدولي الفرنسي على راتب 1.5 مليون يورو شهريا.

ويعتبر مهاجم موناكو رادميل فالكاو اللاعب الوحيد من خارج باريس سان جيرمان الذي يتواجد في قائمة 10 الأوائل، إذ يحتل المركز التاسع براتب 750 ألف يورو شهريا.

لا يمكن التشكيك بلعب المال دوراً هاماً بانتقال النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا من برشلونة باريس سان جيرمان خلال الصيف الحال.

ويمتد عقد نيمار مع سان جيرمان لخمسة أعوام قادمة وسيحصل بذلك على 150 مليون يورو خلال فترة العقد.

ويبلغ راتب نيمار في اليوم الواحد 80645 يورو، و3360 يورو في الساعة الواحدة و60 يورو في الدقيقة الواحدة وواحد يورو خلال الثانية الواحدة.



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