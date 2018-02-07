رياض محرز يواصل التمرد على ليستر سيتي

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

واصل الجزائري رياض محرز نجم هجوم ليستر سيتي، حالة التمرد على فريقه، بعد أن غاب عن التدريبات الثلاثاء، ليتواصل غيابه لمدة أسبوعين، وذلك بعد تسبب إدارة ناديه في إفشال صفقة انتقاله إلى مانشستر سيتي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

وذكرت صحيفة "الصن" الإنجليزية أن ليستر سيتي عاد إلى التدريبات بعد التعادل مع سوانزي سيتي بنتيجة 1-1 في الجولة الـ26 من الدوري الإنجليزي الممتاز، ولكن النجم الجزائري واصل غيابه عن التدريبات.

وأشارت الصحيفة إلى أنه ليس هناك تأكيدات حول حصول محرز على إذن من المدرب كلود بويل بالغياب عن التدريبات، وأن مسؤولي النادي يتعاملون مع اللاعب بطريقة هادئة حتى الآن، حيث يأملون في عودته للمشاركة في التدريبات والمباريات وإنهاء الأزمة.

وقالت مصادر مقربة من اللاعب إنه يشعر بالضيق الشديد والتذمر بعد رفض إدارة السيتي تحقيق حلمه والانضمام لمتصدر "البريمييرليج" خلال الميركاتو الشتوي.



وشارك رياض محرز في 27 مباراة مع ليستر سيتي هذا الموسم بجميع البطولات، أحرز خلالها 9 أهداف وصنع مثلها.

جدير بالذكر أن ليستر سيتي يستعد لمواجهة مانشستر سيتي، السبت، بملعب "الاتحاد" معقل الأخير، في الجولة الـ27 من الدوري الإنجليزي.



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