128 دراجا يتنافسون في طواف دبي الدولي للدراجات الهوائية

أخبار الآن | دبي - الإمارا ت العربية المتحدة ( وكالات )



في دبي تنطلق اليوم الثلاثاء، النسخة الخامسة من طواف دبي الدولي للدراجات الهوائية، الذي ينظمه مجلس دبي الرياضي سنويًا، تحت رعاية الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس مجلس دبي الرياضي، ويستمر حتى 10 فبراير/شباط الحالي، وتنطلق مراحله الخمس من نادي سكاي دايف دبي. ويعتبر هذا الطواف مركز جذب للسياحة في الإمارة

وتضم قائمة المشاركين في النسخة الخامسة من الطواف، 128 دراجًا، يخوضون أقوى المنافسات في مراحل الطواف الخمس، ويتقدم المتسابقين، الدرّاج العالمي الألماني مارسيل كيتل، الفائز بثماني مراحل خلال ثلاث نسخ من الطواف، والبريطاني مارك كافنديش، الفائز بلقب بطل طواف دبي عام 2015.

وكذلك، الهولندي ديلان جرينويجن، الذي صعد على منصة تتويج طواف دبي 4 مرات في العام الماضي واحتل المركز الثالث في التصنيف العام، والنرويجي ألكسندر كريستوف بطل سباق الطريق الأوروبي للدراجات الهوائية 2017.

وإلى جانبهم الإيطاليان إيليا فيفياني وجياكومو نيزولو، والفرنسي ناصر يوهاني، والألماني جون ديجينكولب، والمتألق الإيطالي فينتشنزو نيبالي، الفائز بعدة ألقاب في الطوافات العالمية الكبرى، والأيرلندي نيكولا روش، والإيطالي فينتشنزو نيبالي.

كما تضم القائمة الرسمية المشاركة، 16 فريقًا، ومنها 9 فرق معتمدة من الاتحاد الدولي للدارجات الهوائية، و5 فرق من القائمة المعتمدة دوليًا للمحترفين في القارات، وفريق قاري واحد معتمد من الاتحاد الدولي، إلى جانب منتخب الإمارات، ويتألف كل فريق من 7 دراجين.

والفرق المشاركة هي أستانا برو تيم (كازاخستان)، البحرين - ميريدا (البحرين)، بي أم سي وتريك سيجافريدو ورالي سيكلينج ونوفو نورديسك (الولايات المتحدة الأمريكية)، كويك-ستيب فلورز (بلجيكا)، دايمنشن داتا (جنوب أفريقيا)، تيم كاتيوشا ألبيسين (سويسرا)، لوتو جمبو (هولندا)، فريق الإمارات، أكوا بلو سبورت (أيرلندا)، كوفيديس، سولويوشنز كريديتس (فرنسا)، ويلير تريستينا- سيلي إيطاليا (إيطاليا)، ميتشلتون-بيكيستشانج (الصين)، ومنتخب الإمارات.

تجدر الإشارة إلى أن المراحل الخمس للطواف هي مرحلة النخيل غدًا الثلاثاء، في اليوم الأول للطواف، ويبلغ طولها 167 كيلومترًا، واليوم الثاني، ستكون مرحلة رأس الخيمة وطولها 190 كيلومترًا، والمرحلة الثالثة، واحة دبي للسيليكون، ومسافتها 183 كيلومترًا، ويشهد اليوم الرابع، مرحلة بلدية دبي، وطولها 172 كيلومترًا، واليوم الخامس الأخير، مرحلة مراس، وطولها 132 كيلومترًا.



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