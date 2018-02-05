صلاح يحطم رقما قياسيا جديدا

أخبار الآن | ليفربول - انجلترا - (وكالات)



عروض مبهرة يقدمها النجم المصري محمد صلاح مع فريق ليفربول الانجليزي هذا الموسم ...

صلاح سجل رقما قياسيا جديدا بعد تسجيله الهدف الأول لفريقه أمام توتنهام هوتسبرز، ليوقع على هدفه رقم 20 في خمسٍ و عشرينَ مباراة لعبها في الدوري الإنجليزي الممتاز ويصبحَ أولَ لاعبٍ يحققُ هذا الرقم في تاريخ النادي.



ووفقا لما نشرهُ موقعٌ متخصص بالإحصائيات عبرَ صفحتهِ الرسمية على موقع تويتر، فإن صلاح هو اللاعب الوحيد الذي يسجلُ 20 هدفا في 25 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز.



يذكر أن النجم المصري، هو أول لاعب يبلغ الـ20 هدفا في ليفربول خلال موسم واحد منذ موسم 2013/2014، حين سجل النجم الأوروغوياني لويس سواريز 31 هدفا.



وسجل صلاح الهدف الأول في المباراة التي يستضيفها ملعب أنفيلد رود، عند الدقيقة الثالثة من عمر المباراة، والحصيلة قابلة للزيادة، حتى نهاية المواجهة.

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