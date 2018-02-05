جماهير الإتحاد السعودي تردد أغنية لأم كلثوم - فيديو
أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (نسرين حسن)
وثق مقطع فيديو تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعي الأشهر في السعودية “تويتر”، ترديد جماهير نادي الاتحاد أغنية ” على بلد المحبوب وديني”.
ووفق تفاصيل الفيديو، غنى حمدان المغربي، نائب رئيس رابطة مشجعي نادي الاتحاد، أغنية الفنانة المصرية الراحلة أم كلثوم، ورددها معه مشجعو الفريق، مستخدمين الدق على الدفوف، وذلك قبل مباراة فريقهم يوم الأحد أمام النادي الأهلي.
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