جماهير الإتحاد السعودي تردد أغنية لأم كلثوم - فيديو

... رابطة الدوري الإسباني تهدد جماهير برشلونة بإغلاق "كامب نو" حذر رئيس رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم، خافيير تيباس، من إغلاق مدرجات استاد كامب نو في برشلونة مؤقتا، في حال وجه الجماهير أي سباب ضد إسبانيا

... إدراج العازي الإماراتي ضمن قائمة اليونسكو للتراث العالمي يعتمد فن العازي على ترديد الأشعار الحماسية بشكل جماعي دون استخدام آلات موسيقية أو إيقاعية، ويمارس في المناسبات الوطنية والاجتماعية لبث روح الفخر والولاء

... صور: مقبرة صباح تثير ضجة! تناقلت المواقع وبعض وسائل الاعلام هذه الصور على انها صور قبر المرحومة صباح ، وهو خطأ اكدته عدة مواقع وان هذه الصور العائدة لهذا القبر تعود لملك الغجر في رومانيا .

... فريق كرة قدم يصنع أكبر كعكة كروية.. والجمهور مدعو لتذوقها احتفل نادي كرة قدم بريطاني بمرور قرن ونصف على تأسيسه بطريقة مميزة حيث قام فريق من الطهاة بصناعة أكبر كعكة كروية في العالم..