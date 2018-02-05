"المغرب" يستعرض عضلاته.. ويخطف لقب الشان من بين فكي النسور!

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (هسبريس)

أحرز منتخب المغرب لقب بطولة افريقيا للمحليين بفوزه على نظيره النيجيري 4-0، في المباراة النهائية التي أقيمت على مركب محمد الخامس في مدينة الدار البيضاء.

توّج منتخب المغرب بالنسخة الخامسة لبطولة إفريقيا للاعبين المحليين "شان" لكرة القدم بفوزه على نظيره النيجيري 4-0 الاحد 4 فبراير/ شباط في الدار البيضاء في المباراة النهائية.



وسجل زكرياء حذراف (45 و64) ووليد الكرتي (61) وأيوب الكعبي (74) الاهداف. وأكمل المنتخب النيجيري المباراة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 48 بعد طرد الحكم غلامبي بكاري غاساما للمهاجم بيتر إينيجي موزيس لتلقيه الانذار الثاني..

في التفاصيل، بدأ زحف لاعبي المنتخب المحلي المغربي نحو شباك المنتخب الخصم مع انطلاق مجريات المواجهة، إذ فوت وليد الكرتي أول فرصة سانحة للتهديف في حدود الدقيقة الثالثة بعد تمريرة مركزة من الجناح زكرياء حدراف. بعد ذلك، وبالضبط في الدقيقة السابعة، سجل أيوب الكعبي هدفا برأسه، لكن الحكم المساعد الثاني رفع رايته، رافضا الهدف، قبل أن يعود الكعبي في الدقيقة 15 ليهدد النيجيريين بضربة مقص ممتازة ارتطمت بالعارضة وحرمته من إحراز هدفه التاسع في البطولة.

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