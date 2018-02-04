مانشستر سيتي يسقط في فخ التعادل أمام بيرنلي في "البريميرليغ"

أخبار الآن | لندن - بريطانيا - (وكالات)

أوقف بيرنلي انتصارات مانشستر سيتي المتصدر في البريميرليغ بعد نهاية المباراة بتعادل الطرفين بهدف لمثله، فعلى ملعب تيرف مور، أخفق مانشستر سيتي بتحقيق الفوز خارج الديار للمرة الثالثة على التوالي وسقط في فخ التعادل مع بيرنلي، وأمام الفشل الهجومي لمان سيتي، جاء الهدف الأول من المدافع البرازيلي دانيلو.



وفي آخر دقائق الشوط الثاني، تمكن أصحاب الأرض من ترجمة فرصهم الى هدف، ليتعادل بيرنلي ويعود بذلك للمركز السابع مؤقتا، في حين رفع مانشستر ستي فارق الصدارة لست عشرة نقطة، تعادل فريق مانشستر سيتي، مع مضيفه بيرنلى، بهدف، في المباراة التي جمعتهما، اليوم السبت، ضمن الجولة 26 من الدورى الإنجليزى.



سجل البرازيلي دانيلو هدف سيتي فى الدقيقة 22، ومنح جودمنسون، التعادل لأصحاب الأرض، فى الدقيقة 82 هدف التعادل، وحافظ بيرنلي على سجله الخالي من الهزائم في آخر 9 مباريات عقب تعادل اليوم.

ويحتل مانشستر سيتى صدارة ترتيب جدول بريميرليغ برصيد 69 نقطة، بينما يأتي بيرنلي فى المركز السابع برصيد 36 نقاط، وتعد هذه المرة الأولى التي يفشل فيها السيتي في تحقيق الفوز في مباراة بالدوري بعد تقدمه في النتيجة منذ فترة طويلة.



وكانت آخر مرة حدث فيها ذلك للسيتي، خلال التعادل 2-2 على ملعب أرسنال في شهر أبريل 2017، وبذلك تنتهي سلسلة 25 انتصارا متتاليا، يذكر أن هذا التعادل هو الثالث لمانشستر سيتي هذا الموسم مقابل الفوز في 22 مباراة والخسارة في مباراة، فيما يعد هذا التعادل هو التاسع لبيرنلي هذا الموسم مقبل الفوز في تسع مباريات والخسارة في 8.

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