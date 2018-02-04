"ريال مدريد" يتعادل مع ليفانتي 2-2 في الدوري الإسباني

أخبار الآن | مدريد - اسبانيا - (وكالات)

عاد ريال مدريد مجددا لنزيفِ النقاط بتعادلهِ المثير أمامَ ضيفهِ ليفانتي بهدفينِ لمثلهما، ليبقى الريال رابعا بتسعٍ وثلاثينَ نقطة، الملكي خاضَ مباراةً مثيرة أمامَ مضيفهِ ليفانتي، فبعد أن تقدم الريال مبكرا عبرَ قائده راموس، تعادل ليفانتي في آخرِ دقائقِ الشوط الأول، ثم منحَ ايسكو الهدف الثاني للريال في الشوط الثاني، لكن ليفانتي واصلَ الإثارة فوقَ ملعبه وتمكن من إدراكِ التعادل مرةً ثانية في آخرِ دقيقة من عمرِ المواجهة.. تعادلٌ أعادَ الريال مجددا لنفقِ التعثرات.



عاد ريال مدريد حامل اللقب الى دوامة نتائجه المتذبذبة عندما اكتفى بنقطة التعادل مع مضيفه ليفانتي المتواضع 2-2 السبت في المرحلة 22 من الدوري الاسباني لكرة القدم، وكرر ليفانتي المهدد بالهبوط، الذي تعاقد مع الجناح السعودي الدولي فهد المولد على سبيل الاعارة في فترة الانتقالات الشتوية وجلس على المدرجات، تعادله مع ريال بعد عودته بنقطة ذهابا (1-1) من ملعب سانتياغو برنابيو.

ورفع ريال الذي يملك مباراة مؤجلة، رصيده الى 39 نقطة من 21 مباراة في المركز الرابع، ليعجز عن اقتناص المركز الثالث موقتا من فالنسيا (40) الذي يلتقي مضيفه اتلتكيو مدريد في مباراة قمة الاحد. وسيكون بمقدور غريمه برشلونة المتصدر الابتعاد عنه 21 نقطة الاحد بحال فوزه على ارض جاره اسبانيول.

وكان ريال وضع في المرحلة السابقة حدا لمساره الانحداري بفوزه الكبير على مضيفه فالنسيا 4-1، وذلك بعد ان سحق ديبورتيفو لا كورونيا 7-1، لكنه كاد السبت يفقد مركزه الرابع، المؤهل الى دوري ابطال اوروبا في نهاية الموسم، لولا خسارة فياريال على ارض ريال بيتيس 1-2.

ويعانى بطل اسبانيا واوروبا من بداية عام صعبة اختلط فيها سوء النتائج وتراجع مستوى بعض نجومه لاسيما البرتغالي كريستيانو رونالدو مع ضجة اعلامية كبيرة حول خلاف الاخير مع النادي بشأن زيادة راتبه واحتمال تخليه عنه في نهاية الموسم، اضافة الى التقارير الصحافية المتلاحقة حول رغبة رئيس النادي فلورنتينو بيريز في ضم البرازيلي نيمار من باريس سان جرمان الفرنسي بدلا منه.

الى ذلك، عاش مدرب الفريق ونجمه السابق الفرنسي زين الدين زيدان اياما صعبة، وذهبت بعض التقارير الى الحديث عن بحث النادي عن بديل له برغم تمديد العقد مع اواخر العام الماضي، ويستعد ريال لموقعة كبرى ضد باريس سان جرمان الفرنسي في ثمن نهائي دوري ابطال اوروبا (14 شباط/فبراير ذهابا و6 اذار/مارس ايابا)، وفي ظل مشاركة ثلاثي "بي بي سي" المؤلف من رونالدو والويلزي..

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