جوكوفيتش أجرى جراحة صغيرة في المرفق

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة - (وكالات)



كشف المصنف أول عالميا سابقا، الصربي نوفاك جوكوفيتش، عن خضوعه لتدخل جراحي "صغير" في المرفق الأيمن، على أمل معالجة الإصابة التي أبعدته عن ملاعب التنس في نهاية الموسم الماضي.

وكان اللاعب المتوج بـ12 لقبا في البطولات الكبرى، غاب منذ صيف عام 2017 بسبب الإصابة.

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ومنذ بداية الموسم الحالي، أرجأ الصربي البالغ من العمر 30 عاما، الموعد المقرر لعودته، إلا أنه شارك في بطولة أستراليا المفتوحة، أولى بطولات الغراند سلام لهذا الموسم، التي أقيمت في يناير الماضي.

وخرج جوكوفيتش من الدور الرابع للبطولة الأسترالية على يد الكوري الجنوبي تشانغ هيون، وكشف أنه لم يكن يشعر بالتعافي الكامل، وفق ما أوردت "فرانس برس"، السبت.

وقال الصربي في بيان على صفحته بفيسبوك:" الحقيقة أنه كان ثمة العديد من الآراء، العديد من التشخيصات، العديد من الاقتراحات" بشأن الإصابة.

وأضاف:" لم يكن سهلا بالنسبة لي أن اختار الطريق الذي سأتبعه. غبت عن الملاعب 6 أشهر الموسم الماضي أملا في التعافي بشكل كامل، إلا إنني للأسف كنت ما زلت أشعر بالألم".

وأوضح "اشتقت للتنافس، هذا الأمر يجري في دمي وكنت راغبا أن أخوض التجربة في بطولة أستراليا المفتوحة"، التي توج بلقبها ست مرات، في رقم قياسي.

وتابع: "اتفقت مع فريقي على أن نختبر وسائل مختلفة بعد الانتهاء من أستراليا، وقبل أيام وافقت على الخضوع لتدخل طبي صغير على مرفقي".

وتشير التقارير إلى أن جوكوفيتش خضع للجراحة، التي لم تحدد تفاصيلها، في جمهورية التشيك.

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