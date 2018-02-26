تأجيل مباراة يوفنتوس وضيفه أتلانتا بسبب الثلوج

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

تأجلت مباراة فريق يوفنتوس وضيفه أتلانتا، على ملعب "أليانز ستاديوم"، ضمنَ الجولة الـ 26 من الدوري الإيطالي لكرة القدم، بسببِ كثافةِ تساقطِ الثلوج ، في مدينة تورينو.

وأكد يوفنتوس عبرَ حسابهِ الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أن الحكم ليفيو مارينلي قررَ تأجيل المباراة التي كانت مقررة مساء أمس الأحد، بسبب الثلوج الكثيفة التي غطت أرض الملعب.



وأشار نادي اليوفي إلى أن الحكم اجتمع مع قائد فريق يوفنتوس الحارس جيانلويجي بوفون، وقائد فريق أتلانتا رافائيل تولوي، ودخلوا أرض الملعب من أجل تجربتها قبل اتخاذ القرار النهائي، بشأن موعد البداية، وقبل أن يتخذ قرار التأجيل لأجل غير مسمى.



ويحتل يوفنتوس المركز الثاني في ترتيب الكالتشيو برصيد 65 نقطة، متأخرا بفارق نقطة عن المتصدر نابولي، الذي يحل ضيفا على كالياري، يوم الاثنين، بينما يشغل أتلانتا المركز الثامن برصيد 38 نقطة

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