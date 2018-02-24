سحب مونديال قطر يستحوذ على اهتمام سعوديين

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (نسرين حسن)

تصدرت عبارة مونديال قطر خلال الساعات الماضية تعليقات المغردين في الخليج، تزامنا مع انتشار تقارير إعلامية نسبت لوسائل الإعلام العالمية ذكرت أن قطر مهددة بسحب استضافة كأس العالم منها.

وتداول مغردون سعوديون صورا قالوا إنها تعود إلى مقال في مجلة فوكوس الألمانیة بعنوان "قطر مهددة بحسب تنظيم كأس العالم منها والولايات المتحدة و انجلترا هما الأقرب لاستضافته."

إلا أن المجلة أرفقت العنوان الرئيسي بآخر ثانوي يشير إلى أن "المعلومات من السعودية."

واستطردت المجلة الألمانية: "إن ما يقال في الدائرة المقربة من تركي آل الشيخ هو أن قطر سوف تفقد تنظيم البطولة في سبتمبر/أيلول 2018."

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