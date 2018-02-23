إيفانكا ترامب تصل كوريا الجنوبية لحضور ختام الأولمبياد

أخبار الآن | بيونغ تشانغ - كوريا الجنوبية (رويترز)

وصلت إيفانكا ترامب مستشارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى كوريا الجنوبية اليوم الجمعة، لحضور حفل ختامِ دورة الألعاب الشتوية في بيونغ تشانغ. في رحلة أثارت العديد من التكهنات في ظل حضور وفد كوري شمالي لنفس الحدث.

وتعتبرُ سيول هذه الزيارة َمهمة، للتأكيد على استعداد واشنطن للحوار مع كوريا الشمالية، لا سيما وأن الوفد الأمريكي سيلتقي خلال حفل الختام نظيره الممثل لبيونغ يانغ.

وظهرت إيفانكا، التي تقود الوفد الأمريكي رفيع المستوى المدعو لحضور حفل الختام للأولمبياد الشتوية، مبتسمة أمام عدسات المصورين في المطار، إذ أكدت أن زيارتها تهدف إلى تعزيز "التحالف القوي" الذي يربط بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية.

وقالت ايفانكا عقب وصولها مطار اينشيون على متن رحلة تجارية: "نحن بغاية السعادة لحضور الالعاب الأولمبية الشتوية 2018 ولتشجيع فريق الولايات المتحدة ولتأكيد التزامنا القوي والمستمر مع شعب جمهورية كوريا".

وقال البيت الابيض إن ترامب طلب من ابنته الكبرى، وهي أيضاً من أكبر مستشاريه، السفر إلى #بيونغ_تشانغ على رأس "وفد رفيع المستوى".

ومن المقرر أن تتناول إيفانكا وباقي أعضاء الوفد الذي يضم المتحدثة باسم البيت الأبيض، سارا هاكابي ساندرز، ورئيس القوات المسلحة الأمريكية المنتشرة في كوريا الجنوبية، الجنرال فينسنت بروكس، العشاء مع رئيس البلد الآسيوي، مون جيه-إن.

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