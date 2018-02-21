بطولة مكتوم الشرقي للصيد بالصقور التلواح تنطلق الجمعة

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بتنظيم وإشراف مركز حمدان بن محمد إحياء التراث تنطلق صباح الجمعة الموافق 23 فبراير/شباط بطولة مكتوم الشرقي للصيد بالصقور التلواح في ساحة الإحتفالات بمنطقة مضب الفجيرة، وتستمر على مدار يومين حتى السبت الموافق 24 فبراير.

وتأتي البطولة الأولى من نوعها على مستوى إمارة الفجيرة بتوجيهات من سمو الشيخ مكتوم حمد الشرقي رئيس نادي الفجيرة الرياضي، وتحت رعايته الكريمة وذلك تأكيدا على دعم سموه لتوحيد جهود المسيرة الوطنية في احياء التراث الثقافي في الدولة، وسبل صونه من خلال أحد النماذج المتمثلة في الصيد بالصقور.

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من جهته أشار العميد محمد راشد بن نايع الطنيجي، رئيس اللجنة المنظمة، إلى إكتمال كافة الإستعدادات لإستضافة البطولة مؤكدا بأن مضمار السباق وكافة الإجراءات اللوجستية قد تم وضعها بالتعاون مع مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، وقال: تم فتح باب التسجيل والإعلان عن البطولة وشهدنا نسبة عالية في اعداد المتسابقين الذين سارعوا بالتسجيل، خصوصاً وأن البطولة تقام في نهاية موسم بطولات الصيد بالصقور على مستوى الدولة، مما يختصر الطريق على المشاركين لكون الطيور تعتبر جاهزة ما عدا الطيور التي أحرزت المراكز المتقدمة في عدد من البطولات ولا يسمح لها بالمشاركة حسب شروط وقوانين البطولة، الأمر الذي يفسح المجال أمام الذين لم يحالفهم الحظ أو ممن لم يتمكنوا من الحصول على فرص كافية للفوز وسط قوة المنافسات وإرتفاع وتيرة التحدي في البطولات التي أقيمت في الأشهر الماضية بالدولة.

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وأضاف الطنيجي: سندشن النسخة الأولى من البطولة بأربعة أشواط، وهي بيور جير فرخ وجير شاهين فرخ وستقام يوم الجمعة الموافق 23 فبراير ، فيما ستقام منافسات شوطي قرموشة فرخ وجير تبع فرخ يوم السبت الموافق 24 فبراير وذلك كخطوة مبدئية لنتمكن على ضوئها من زيادة الاشواط والفئات في السنوات المقبلة.

من جانبها، رحبت سعاد ابراهيم درويش، مدير إدارة البطولات في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث بهذه الخطوة التي بادر بها سمو الشيخ مكتوم الشرقي المتمثلة بإطلاق بطولة للصيد بالصقور، بهدف إحياء التراث الثقافي غير المادي في إمارة الفجيرة حرصا من سموه على تعزيز الهوية الوطنية ونشر الوعي حول موروث إجتماعي إماراتي وصونه وتناقله بين الاجيال وأضافت: لكل دولة في العالم أطر تراثية ثقافية تعزز من حضارتها وتظهر الجوانب التاريخية فيها، ونحن فخورون بأن نقدم الدعم اللازم في تنظيم وإدارة مسابقات حرصنا على إقامتها وتطويرها قرابة عقدين من الزمن من خلال بطولات فزاع، وأن تتضافر الجهود لتحتل دولة الإمارات العربية مركزا رياديا في استضافة مثل هذه البطولات التراثية.



ستقدم البطولة جوائز مالية تبلغ قيمتها الإجمالية 460 ألف درهم توزع على أصحاب المراكز العشر الأولى في كل من الأشواط الأربعة، وهي: بيور جير فرخ، جير شاهين فرخ، قرموشة فرخ وجير تبع فرخ.

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