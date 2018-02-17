"فيدرر" يتأهل لنصف نهائي بطولة روتردام لكرة المضرب

أخبار الآن | روتردام - هولندا - (رويترز)

أصبحَ النجم السويسري روجر فيدرر أكبرَ لاعبٍ في تاريخ التنس يتصدرُ تصنيفَ المحترفين وذلكَ بتأهلهِ لنصفِ نهائي بطولةِ روتردام الهولندية، وفاز فيدرر في ربعِ النهائي على الهولندي روبن هاسه بمجموعتينِ لمجموعة بواقعِ أربعة ستة - ستة واحد - وستة واحد، وسينتزعُ رسميا اللاعب السويسري المخضرم صدارةَ التصنيفِ العالمي للاعبينَ المحترفين الاثنين، بصدورِ التصنيف الجديد. علما أنه يبلغ من العمر حاليا 36 سنة.

تأهل اللاعب السويسري روجر فيدرر المصنف الأول إلى الدور نصف النهائي في منافسات فردي الرجال ببطولة روتردام المفتوحة للتنس ذات الـ 500 نقطة ، اليوم الجمعة، وتمكن فيدرر من بلوغ المربع الذهبي في البطولة المقامة في هولندا بعدما تغلب على منافسه الهولندي روبن هاسه بواقع مجموعتين مقابل واحدة تفاصيلهما 4-6 و 6-1 و 6-1، ومن المنتظر أن يلتقي فيدرر في الدور المقبل مع الفائز من اللقاء الذي سيجمع بين الإيطالي اندرياس سيبي و الروسي دانيل ميدفيديف.

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