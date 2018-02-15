"أف 3" و"الظفرة" يحصدان "ناموس" النخبة

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حصد فريقا "أف 3" و"الظفرة" المركز الأول في شوطي الشيوخ للفرخ والجرناس على التوالي في انطلاق أشواط النخبة التي ينظمها مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث في منطقة الروية بدبي، وأقيمت منافسات الشيوخ فيها صباح اليوم الخميس الموافق 15 فبراير.

وحصد فريق "الظفرة" ناموس التفوق في شوط الشيوخ فئة الفرخ، بقيادة الصقار يراح عبيد سالم بن شنه الكتبي، وبواسطة الطير "جي 18" الذي قطع المسافة بزمن وقدره 17.915 ثانية.

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وجاء بالمركزين الثاني والثالث فريق "أف 3" بقيادة خليفة أحمد مجرن محمد الكندي، حيث جاء ثانيا الطير "بي 326" بزمن 18.256 ثانية، وبالمركز الثالث الطير "أكس 6" بزمن 18.274 ثانية.

وحقق فريق "أف 3" المراكز الثلاث الأولى في شوط الشيوخ فئة الجرناس، بقيادة الصقار خليفة أحمد مجرن محمد الكندي، حيث جاء بالمركز الأول الطير "فلته" بزمن 17.563 ثانية، وبالمركز الثاني مزيون بزمن 17.633 ثانية، وبالمركز الثالث يرات بزمن 17.796 ثانية.

وكشف الصقار يراح عبيد سالم بن شنه الكتبي، الذي قاد فريق "الظفرة" لكسب شوط الشيوخ فئة الفرخ، أن الكلمات الأبوية الدافئة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، خلال تشرفهم بلقائه بعد الفوز في كأس صاحب السمو رئيس الدولة، شكلت الحافز الأكبر لتحقيق هذا الفوز بأغلى أشواط بطولة فخر الأجيال للصيد بالصقور، حيث تعرف منافسات النخبة بإنها تضم الأفضل من الصقارين والطيور المتنافسة.

وكشف الكتبي، أن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، سأله عن أقوي طير مر عليه العام الحالي، ليجيبه أن "القرموشة" هذه تعتبر من الطيور النادرة التي تقتنصها مرة واحدة كل عشر سنوات، ولم تخيب "القرموشة" هذه الآمال المعقودة عليها بعدما انطلقت بقوة وحصدت المركز الأول في مسك ختام للموسم.

من جانبه تقدم الصقار خليفة أحمد مجرن محمد الكندي، الذي حصد المركز الأول في فئة الجرناس مع فريق "أف 3"، بالشكر إلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، على دعمه اللامحدود للفريق ورياضة الصقور عموما، موضحا أن تكاتف أعضاء الفريق قادهم لتحقيق هذه النجاحات في موسم قوي تميز بالمنافسة المفتوحة على ألقابه نظرا لمشاركة فرق ذات مستويات مرتفعة.

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