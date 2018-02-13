سعوديون يجيبون على وسم "دفعت لناديك أو مازلت متررد"

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (نسرين حسن)

تصدر موقع التواصل الإجتماعي الأشهر في السعودية "تويتر" وسم "#دفعت_لناديك_او_مازلت_متردد" الذي أطلقه المغرد سالم المزاعل متسائلا هل قمت بدعم ناديك أم لا؟، ومبادرة إدعم ناديك هي مبادرة داعمة للأندية السعودية من قبل المشجعين، حيث أطلقت تلك المبادرة الهيئة العربية للرياضة بالمملكة من خلال رئيسها تركي آل شيخ، ولاقت المبادرة ترحيباً من قبل المشجعين ورواد موقع التواصل الإجتماعي تويتر.

بداية غرد سالم المزاعل بقوله :

شهد الوسم العديد من ردود الفعل ليتصدر قائمة الوسوم الأعلى تداولا في السعودية بعد وقت قليل من إطلاقه.

وقال المشاركون في الوسم أن مبادرة إدعم ناديك بمثابة داعم يسعى إليه النقاد الرياضيين والعاملين في مجال الرياضة السعودية لتحقيق الأندية السعودية إستفادة حقيقية من الجماهيرية الكبيرة لدى الكثير من الأندية.

في حين رأى آخرون أن التوقيت الذي إختاره تركي آل شيخ لإطلاق المبادرة كان توقيتاً خاطئاً، بسبب تطبيق ضريبة القيمة المُضافة من قبل الحكومة من فترة ليست بالطويلة، وأن هذا من الممكن أن يتسبب في عبئ على الجماهير السعودية خلال هذه الفترة.

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