ما هي أبرز صفقات الميركاتو الشتوي بالدوريات الكبرى؟

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أسدل الستار عن سوق الانتقالات الشتوية في معظم البلدان الأوروبية والذي شهد العديد من الصفقات القوية كما كان متوقعاً من قبل، اذ دعمت بعض الأندية الكبيرة صفوفها بلاعبين من طراز عالي، في حين اضطرت بعض الفرق الأخرى للتخلي عن أبرز نجومها.

انتهت فترة الانتقالات الشتوية بعد أن حملت معها العديد من التغييرات المثيرة فرقم أغلى مدافع بالعالم كُسر مرتين بهذا الشهر عدا عن تسجيل ثاني أكبر صفقة بتاريخ اللعبة إضافة لكسر بعض الأندية للرقم الأعلى بتاريخها.

أندية الدوري الإنجليزي كانت كعادتها الأكثر صرفاً فدفعت ما مجموعه 456 مليون يورو تقريباً وأغلى الراحلين كان كوتينيو في حين كان أغلى المنضمين هو فان دايك الذي انتقل من ساوثامبتون لليفربول ليصبح بالتالي المدافع الأغلى بالتاريخ.

صفقة أليكسيس ومختريان التبادلية تلاعبت أيضاً بالأرقام مع عدم دفع أي نادٍ لأي مبلغ إضافة بهذا التبادل لكن أوباميانغ اختار تحطيم الرقم القياسي للنادي باليوم الأخير بعد أن أصبح أغلى لاعب بتاريخه بانتقاله مقابل حوالي 64 مليون يورو.

سوق الليغا جاء بارداً بعض الشيء ولم تصرف الأندية أكثر من 271 مليون يورو من بينها 120 مليون يورو على انتقال كوتينيو أي أن قيمة انتقال البرازيلي قاربت حوالي 44% من مجمل ما صرفته جميع أندية الليغا!

برشلونة كان الأكثر نشاطاً بالسوق بضم كوتينيو ومينا مقابل رحيل ماسكيرانو وإعارة كل من رافينيا وديلوفيو وتوران.

ريال مدريد اختار البقاء خارج السوق تماماً بوقت احتل فيه أتلتيكو المركز الثاني من حيث الصرف بعد دفعه 66 مليون يورو مقابل ضم كوستا إضافة لانضمام فيتولو.

أندية البوندسليغا لم تبدو مهتمة كثيراً بسوق الانتقالات الشتوية ولم تصرف مجتمعة أكثر من 75 مليون يورو مقابل بيع لاعبين بحوالي 112 مليون يورو وسبب هذا التفاوت هو انتقال أوباميانغ الذي غيّر المعادلة.

سوق الأندية الإيطالية خلا من الأحداث المهمة تقريباً واقتصر الصرف على 28 مليون يورو فقط مقابل عائدات بلغت 83 مليون يورو اذ لم يضم اليوفي وميلان أي لاعب جديد في حين اكتفى إنتر بالحصول على رافينيا من برشلونة على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء.



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