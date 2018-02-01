سترومان وسامسون وسينا يتأهلون لخوض نزال "إليمينيشن تشامبر"

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

تأهل كل من برون سترومان وألايس سامسون وجون سينا لخوض نزال "إليمينيشن تشامبر" الذي سيشترك فيه 6 مصارعين، بالفوز في 3 نزالات أقيمت في عرض "رو" بفيلادلفيا بولاية بنسلفانيا الأمريكية، حيث فاز سترومان على كين، وفاز سامسون على مات هاردي، وفاز سينا على فين بالور.

وتعتمد فكرة نزال "إليمينيشن تشامبر" على الاشتباك على الحلبة داخل قفص حديدي محاط بها، بين 6 مصارعين، حيث يبدأ المواجهة مصارعان، مع تواجد الباقين بداخل 4 صناديق زجاجية كبيرة، وكل 5 دقائق يتم فتح صندوق ليشارك المصارع الموجود بداخله في النزال، حتى يتم إخلاء الصناديق الأربعة من المصارعين، ويستمر النزال حتى يتم إقصاء كل المصارعين بتثبيت الأكتاف أو الاستسلام، ويخرج المصارع الذي تم إقصاؤه من القفص الحديدي، وآخر مصارع يتواجد على الحلبة داخل القفص الحديدي يتم إعلان فوزه بالنزال ليواجه بروك ليسنر بطل WWE العالمية في عرض "راسلمانيا" المقبل على البطولة.

يذكر أن سترومان قام بتدمير كين كليا في النزال الذي أقيم بينهما، حيث قام بضربه خارج الحلبة، وقلب عليه المنصة المخصصة لطاولة المذيعين.

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