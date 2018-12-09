صلاح يسجل هدفه الـ40 مع ليفربول

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة (وكالات)

قاد نجم ليفربول الانجليزي، محمد صلاح فريقه إلى الفوز برباعية نظيفة على مضيفه بورن موث، في المواجهة التي جمعتهما على ملعب "فيتنس فيرست"، ضمن منافسات الجولة الـ16 في الدوري الإنجليزي. وسجّل النجم المصري محمد صلاح هدفه رقم 40 مع ليفربول في الدوري الإنجليزي كأسرع من أي لاعب آخر في تاريخ النادي .



وتمكن صلاح من إحراز الهدفين الأول والثاني لليفربول في الدقيقتين 25 و48، بينما جاء الهدف الثالث عن طريق كوك بالخطأ في مرماه بالدقيقة 68، وعاد النجم المصري لإحراز الهدف الرابع للريدز في الدقيقة 77 من المباراة.

بهذه النتيجة، يرتفع رصيد ليفربول إلى 42 نقطة في صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بشكل مؤقت، بينما توقف رصيد بورنموث عند 23 نقطة في المركز السابع.

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