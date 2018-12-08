يوفنتوس يتغلب على انتر ميلان في ديربي إيطاليا

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (متابعات)

حقق يوفنتوس فوزا ثمينا على ضيفه فريق إنتر ميلان بهدف نظيف في ديربي إيطاليا، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الجمعة على ملعب "أليانز ستاديوم"، في افتتاح مباريات الجولة الخامسة عشر من الدوري الإيطالي.

وأصبح "البيانكونيري" صاحب أفضل انطلاقة في تاريخ الدوريات الأوروبية الـخمسة الكبرى، حيث لم ينجح فريق آخر في الوصول إلى 43 نقطة بعد 15 جولة منذ احتساب نظام الـ3 نقاط، بعدما حقق 14 فوزا وتعادل وحيد.

وخلال الشوط الأول من المباراة استطاع اليوفي تهديد مرمى الضيوف بـ12 تسديدة، كأكثر عدد من المحاولات أمام النيراتزوري منذ موسم 2004-2005.

ووصل المهاجم الكرواتي ماريو ماندجوكيتش، مسجل هدف الفوز، إلى هدفه الـ150 بالدوريات الأوروبية، بعد إحراز هدفه الـ29 مع اليوفي في الكالتشيو.

على جانب آخر، استطاع كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس، تجاوز حاجز الـ100 تسديدة خلال مواجهة الإنتر، ليتفوق على أي لاعب آخر في الدوريات الأوروبية الكبرى خلال الموسم الحالي.

وتمكن اليوفي من تعزيز صدارته لجدول ترتيب الدوري الإيطالي بعد وصوله للنقطة 43، بينما واصل الإنتر احتلال المرتبة الثالثة برصيد 29 نقطة.

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