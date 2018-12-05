مصر تنفي نيتها التقدم بطلب استضافة أمم أفريقيا 2019

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

نفى الاتحاد المصري لكرة القدم نية مصر التقدم بطلب الترشح لاستضافة نهائيات كأس أمم أفريقيا 2019 بعد سحبها من الكاميرون.

وكان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" قرر سحب تنظيم النسخة المقبلة من كأس الأمم من الكاميرون لعدم جاهزيتها، ويعد المغرب من أبرز المرشحين لاستضافة النسخة المقبلة من كأس الأمم الأفريقية.

وعقد الاتحاد المصري مؤتمرا صحفيا، مساء الثلاثاء، أكد فيه أنه لن يتقدم بطلب لاستضافة كأس الأمم 2019، مبديا استعداده لمساندة أي دولة عربية راغبة في استضافة البطولة.

يذكر أن آخر نسخة استضافتها مصر في كأس أمم أفريقيا كانت عام 2006 وحققت حينها اللقب.

وأورد حساب الاتحاد المصري على موقع "فيسبوك" أن المتحدث الرسمي، أحمد مجاهد، نفى وجود أي نية للتقدم بطلب استضافة بطولة الأمم الأفريقية بعد سحب تنظيمها من الكاميرون، مؤكدا أن مصر لن تكون منافسا في هذا الأمر لأي دولة عربية لاسيما وأن الرئيس عبدالفتاح السيسي هو رئيس الدورة الحالية للاتحاد الأفريقي وستكون مصر داعمة لأي دولة عربية تطلب التنظيم.

وكان الاتحاد الأفريقي أعاد يوم الجمعة الماضي في العاصمة الغانية أكرا فتح السباق لاستضافة البطولة، التي يشارك فيها 24 منتخبا، بإعلانه سحب التنظيم من الكاميرون قبل 7 أشهر من موعدها المقرر، على خلفية التأخر في إنجاز أعمال البنى التحتية ومنشآت الملاعب، إضافة الى الوضع الأمني المضطرب في بعض أرجائها.

وفي حين لم تعلن بعد أي دولة نيتها رسميا الترشح للاستضافة، كانت التقارير الصحفية قد رجحت في الفترة الماضية، أن تكون المنافسة على الاستضافة في حال سحبها من الكاميرون بين المغرب وجنوب أفريقيا.

وذكرت تقارير صحفية، الثلاثاء، أن مصر تدرس استضافة مشتركة مع المغرب، علما بأن الاتحاد القاري يتوقع أن يعلن هوية المضيف قبل نهاية العام الحالي.

واستضاف المغرب في فبراير الماضي بطولة أمم أفريقيا للمحليين "شان 2018"، وفي يونيو فشلت المملكة للمرة الخامسة في سعيها للفوز باستضافة المونديال، بعدما تقدمت بترشيح لاستضافة نهائيات 2026، إلا أن تصويت الجمعية العمومية للاتحاد الدولي "فيفا" صب لصالح ملف مشترك بين الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وسبق للمغرب استضافة بطولة أمم أفريقيا مرة واحدة عام 1988، وكان من المقرر أن يستضيف نسخة 2015 قبل أن يعتذر عن ذلك خوفا من انتشار وباء إيبولا، وآل التنظيم في ذاك العام إلى غينيا الاستوائية.

أما جنوب أفريقيا، فتعد من أكثر دول القارة تطورا على صعيد البنية التحتية الخاصة باستضافة بطولات مهمة في كرة القدم، لاسيما بعدما أصبحت في 2010 الدولة الوحيدة في القارة السمراء التي تنظم المونديال، واستضافت نسختي أمم أفريقيا 1996 "بدلا من كينيا بعدما امتنعت الأخيرة عن ذلك بسبب صعوبات مالية" و2013 "بدلا من ليبيا".



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