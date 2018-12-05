مانشستر سيتي يعزز صدارته للبريميرليغ بفوزه على واتفورد

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (متابعات)

حقق فريق مانشستر سيتي الفوز على مضيفه واتفورد بثنائية مقابل هدف، وذلك في المباراة التي أقيمت على ملعب فيكارج رود في إطار مباريات الأسبوع الخامس عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليغ".

افتتح اللاعب الدولي الألماني ليروي سانيه أهداف المباراة في الدقيقة 40 لينتهي الشوط الأول بتقدم الضيوف.

في الشوط الثاني وفي الدقيقة 51 بالتحديد نجح النجم الجزائري رياض محرز في تأمين النقاط الثلاث لكتيبة المدرب بيب غوارديولا بمضاعفة النتيجة بهدف آخر.

وفي الدقيقة 84 نجح واتفورد في تقليص الفارق بإحراز الهدف الأول عن طريق دوكور ليشعل اللقاء قبل نهاية المباراة بدقائق حتى أعلن حكم اللقاء صافرة النهاية وانتصار السيتزن دون حدوث أي مفاجئات.

بهذا الانتصار رفع فريق مانشستر سيتي رصيده إلى 38 نقطة ليستمر في التحليق بصدارة جدول ترتيب فرق البريميرليغ، أما فريق واتفورد فتجمد رصيده عند 20 نقطة من 15 مباراة.



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