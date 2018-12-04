صحيفة تكشف.. أفريقيا خذلت محمد صلاح في جائزة "الكرة الذهبية"

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

بعد فوز النجم الكرواتي لوكا مودريتش بـ "جائزة الكرة الذهبية 2018"، كشفت مجلة "فرانس فوتبول" عن تصويت الصحفيين المشاركين في الحفل، إلى جانب اختيارات القارات بشكل مجمع بحساب كافة الأصوات المشاركة منها

وأوضحت الصحيفة أن "النجم المصري محمد صلاح لم يدخل في قوائم الـ5 الأفضل في العالم سوى ضمن اختيارات قارة وحيدة هي قارة آسيا، وجاء في المركز الخامس ضمن خيارات الصحافيين منها بـ 66 صوتاً. وبذلك، يكون مودريتش قد سبق صلاح بـ161 صوتاً، كما سبق كريستيانو رونالدو بـ90 صوتاً وكيليان مبابي صاحب المركز الثالث بـ70 صوتاً، ثم أنطوان جريزمان، صاحب المركز الرابع بـ 66 صوتاً.

ولفتت "فرانس فوتبول" إلى أنّ "صلاح لم يحصد ما يكفي من الأصوات من بقية القارات خصوصاً من قارة أفريقيا التي لم تخترهُ، للدخول ضمن قائمة الـ5 الأفضل في العالم".

فبالنسبة لمودريتش، فقد حلّ في صدارة الخيارات من أوروبا وأمريكا الشمالية وإفريقيا وآسيا، فيما اختارت تركزت خيارات أمريكا الجنوبية على الفرنسي جريزمان، كما اختار اتحاد أوقيانوسيا رونالدو ومبابي.

مصدر الصورة: سبورت 360

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