نجوم اعتزلوا كرة القدم نهائياً في 2018.. من هم؟

... فيكتوريا ازارينكا اسم من ملاعب التنس فيكتوريا ازارينكا هي لاعبة كرة مضرب من روسيا البيضاء ولدت في عام 31 يوليو 1989. واعتبارا من 21 مايو 2012 تحتل أزارينكا المركز الأول عالميا لتنس السيدات.

... برشلونة يجد حلاً لمواجهة عقوبة الفيفا في التعاقدات! سيكون نادي برشلونة في سوق الإنتقالات الصيفية المقبلة في مأزق بسبب عقوبة الفيفا بعدم اجراء الصفقات، ولكن رغم ذلك فإن مجلس إدارة النادي الكتالوني واللجنة الفنية المكونة من الإيطالي برايدا وجدت حلاً سيرضي النادي وأيضاً اللاعب الذي سيتم التوقيع معه.

... لعبة الموت.. من يخسر يفقد حياته تلعب بواسطة الكرة و يحضرها عدد كبير من المتفرجين من اجل المشاهدة و التشجيع في منظر هو اشبه بما نشاهده اليوم في ملاعب كرة الطائرة او السلة

... اصابة نجم السلة الأمريكي ليبرون جيمس لأول مرة منذ 2016 أعلن نادي لوس أنجلوس لايكرز لكرة السلة، اصابة نجمه ليبرون جيمس، في عنق الفخذ خلال مباراة الثلاثاء الماضي

... ليفربول يتصدر الدوري الإنجليزي بعد هزيمته نيوكاسل تصدر فريق ليفربول صدارة الدوري الإنجليزي، بفوزه على نيوكاسل 4 مقابل صفر، اليوم الأربعاء، في الجولة الـ19 من "البريميرليغ"، متقدما على مانشستر سيتي بفارق 7 نقاط.