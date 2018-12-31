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نجوم اعتزلوا كرة القدم نهائياً في 2018.. من هم؟

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

شهدت أوساط كرة القدم خلال العام 2018 اعتزال العديد من اللاعبين البارزين على الساحة الكروية، والذين كان لهم إنجازات كثيرة في الملاعب ضمن مختلف الأندية.. فمن هم؟

أسماء اللاعبين الذين اعتزلوا كرة القدم نهائياً في العام 2018 
ديديه دروغبا 
جون تيري 
جو كول 
أندريه أرشافين 
فان در 
دوغلاس مايكون 
بير ميرتساكر 
أنطونيو كاسانو 
كلينت ديمبسي 
ريو مافوبا 
ياسر القحطاني 
عماد متعب 
أحمد هايل 

مصدر الصورة: تويتر - ديديه دروغبا

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