نجوم اعتزلوا كرة القدم نهائياً في 2018.. من هم؟
أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)
شهدت أوساط كرة القدم خلال العام 2018 اعتزال العديد من اللاعبين البارزين على الساحة الكروية، والذين كان لهم إنجازات كثيرة في الملاعب ضمن مختلف الأندية.. فمن هم؟
|أسماء اللاعبين الذين اعتزلوا كرة القدم نهائياً في العام 2018
|ديديه دروغبا
|جون تيري
|جو كول
|أندريه أرشافين
|فان در
|دوغلاس مايكون
|بير ميرتساكر
|أنطونيو كاسانو
|كلينت ديمبسي
|ريو مافوبا
|ياسر القحطاني
|عماد متعب
|أحمد هايل
مصدر الصورة: تويتر - ديديه دروغبا
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