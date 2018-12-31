أهم الأحداث الرياضية خلال عام 2018 في السعودية

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (نسرين حسن)

شهد عام 2018 العديد من الأحداث الرياضية الهامة التي بدأها رئيس الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ منذ توليه رئاسة الهيئة، قبل أن يترجل عن المنصب بأمر ملكي ويُعين الأمير عبد العزيز بن تركي خلفا له، والتي رصدناها في عدة نقاط :

تركي آل الشيخ يصدر قراراً بتغيير نظام اللعب في منافسة كأس خادم الحرمين الشريفين، لتصبح المشاركة متاحة لجميع فرق المملكة بدرجاتها المختلفة.

استضافت المملكة بجدة في 27/4/2018 عروض "رويال رامبل" بمشاركة أبطال المصارعة العالميين على استاد مدينة الملك عبد الله الرياضية.

رويال رامبل

في 12 أبريل من العام 2018، توج الهلال ببطولة الدوري لموسم 2017-2018 بعد فوزه على الفتح برباعية، وقد حصد اللقب بـ56 نقطة بعد منافسة محتدمة مع الأهلي.

توج الهلال ببطولة الدوري لموسم 2017-2018

مشاركة المنتخب السعودي في نهائيات كأس العالم لكرة القدم بروسيا، حيث تمكن من حصد ثلاث نقاط بفوزه على منتخب مصر بثنائية، فيما خسر المباراتين الأخريَيْن أمام روسيا والأوروجواي.

المنتخب السعودي في نهائيات كأس العالم لكرة القدم بروسيا

مشاركة المملكة بـ8 فرق في دورة الألعاب البارالمبية الآسيوية بجاركتا في أغسطس 2018، وتحقيقها 8 ميداليات بين ذهبية وبرونزية وفضية.

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الألعاب البارالمبية الآسيوية بجاركتا

انطلاق النسخة الثانية من بطولة المملكة للبلوت في 17 أكتوبر 2018 بمشاركة أكثر من 20 ألف لاعب.

بطولة المملكة للبلوت

استضافت المملكة "السوبر السعودي المصري" في 7 نوفمبر 2018، على كأس الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بين نادي الهلال ونادي الزمالك المصري، وتوج الزمالك بعد فوزه على الهلال بهدفين مقابل هدف.

السوبر السعودي المصري

المنتخب السعودي تحت سن 19 يفوز ببطولة آسيا للشباب، بعد تغلبه على منتخب كوريا الجنوبية بنتيجة 2 - 1 يوم 4/11/2018.

بطولة آسيا للشباب

قرر اتحاد الكرة في يونيو زيادة عدد المحترفين الأجانب في أندية المحترفين إلى 8 محترفين بمشاركة 7 أساسيين وواحد في دكة البدلاء، وزيادة قائمة اللاعبين المسجلين في قوائم الأندية من 28 لاعباً إلى 30 لاعباً.

اتحاد الكرة السعودي

فوز الشاب السعودي مساعد الدوسري ببطولة العالم لكرة القدم الإلكترونية، أغسطس 2018.

بطولة العالم لكرة القدم الإلكترونية

تدشين الدوري السعودي للمحترفين، وتسميته باسم "دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين" في 28 أغسطس 2018.

تدشين الدوري السعودي للمحترفين

استضافت المملكة البطولة الرباعية الدولية الودية "سوبر كلاسيكو"، بمشاركة 4 منتخبات وهي: البرازيل، والأرجنتين، والعراق، بالإضافة إلى المنتخب السعودي، وذلك في الفترة 11-16 أكتوبر 2018، والتي انتهت بفوز المنتخب البرازيلي.

سوبر كلاسيكو

تنظيم المملكة سباق فورمولا E، حيث بدأت من فعالية "فورمولا إي الطريق إلى الدرعية" في جدة في الفترة 22-24 نوفمبر 2018، للتعريف بالسباق الكبير الذي جرى لاحقا في الدرعية في الفترة 13-15 ديسمبر 2018، وصاحبته احتفالات وفعاليات ضخمة.

فورمولا E

الاتحاد العربي للثقافة الرياضية يمنح رئيس الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ جائزة أوسكار الشخصية القيادية الرياضية لعام 2018، وذلك يوم 8/12/2018.

الاتحاد العربي للثقافة الرياضية

صدرت أوامر ملكية في 27 ديسمبر بإعفاء تركي آل الشيخ من منصبه كرئيسٍ لهيئة الرياضة وتعيينه رئيسا لهيئة الترفيه، فيما شملت الأوامر تعيين الأمير عبد العزيز بن تركي رئيسا لهيئة الرياضة خلفا له.

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