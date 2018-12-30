شاهد بالفيديو والصور | مشادة كلامية بين صلاح وقائد أرسنال

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( ديلي ميل )

المشادة الكلامية التي جرت بعد نهاية الشوط الأول في مبارة من قمة ليفربول وأرسنال بين لاعب ليفربول محمد صلاح وفيرجل فان دايك مدافع أرسنال ،أثارت الجدل واهتماماً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي .

وكان الريدز قد حققوا فوزًا ساحقًا على الجانرز بنتيجة 5 أهداف مقابل هدف واحد على ملعب أنفيلد في قمة الجولة 20 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

واشتبك فيرجل فان دايك المدافع الهولندي المميز للّيفر مع سوكراتيس المدافع اليوناني للمدفعجية بعدما بدا صاحب الـ 30 عامًا يعنف محمد صلاح نجمنا العربي المصري، ربما على حصوله على ركلة الجزاء التي سجل منها الهدف الرابع في مباراة الليلة.

وتجاهل هداف البريميرليج الموسم الماضي كلمات لاعب بوروسيا دورتموند الألماني السابق إليه والإثنان متوجهان إلى النفق المؤدي إلى غرفة تبديل الملابس، ولكن فان دايك، المدافع المتألق هذا الموسم تدخل لحماية هداف الفريق وهداف الدوري الموسم الحالي مع هاري كين وأوباميانج.

ويحظى محمد صلاح بمحبة كبيرة في ليفربول سواء من جانب مدربه الألماني يورجن كلوب أو زملائه في الفريق.

مصدر الصور : ديلي ميل

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