انتقالات ذهبية لـ 10 لاعبين في "الميركاتو الشتوي"

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة -(وكالات)

تنتظر العديد من الأندية قدوم فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل من أجل الحصول على خدمات عدد من اللاعبين بشكل مجاني من أنديتهم الحالية.

وفيما يلي رصدت صحيفة الميرور البريطانية بعض اللاعبين الذين ستنتهي عقودهم خلال الفترة المقبلة ويمكن أن يتم التعاقد معهم بسهولة:



1-أدريان رابيو

إذ يعد لاعب الوسط الفرنسي، البالغ من العمر 23 عاما، أول المتصدرين لهذه القائمة ، حيث من المحتمل عدم استمرارية مع فريق باريس سان جرمان في الصيف المقبل.

كما يبدو أن رابيو يحظى باهتمام فريقي أرسنال وليفربول، لكنهما يواجهان منافسة من برشلونة.



2- دييغو غودين:

في محاولة سابقة من مانشستر يونايتد للحصول على خدمات لاعب أتلتيكو مدريد في الصيف الماضي، لكن اللاعب الأوروغواياني ظل ضمن فريقه في العاصمة الإسبانية لكن أتلتيكو مدريد مستعد للتوصل إلى اتفاق جديد مع غودين البالغ من العمر 32 عاما .

3- أرين روبن

من المحتمل أنه بعد انتهاء عقد الهولندي أرين روبن مع فريقه الحالي في ميونيخ الألماني في الصيف وتأكد أنه سيغادر ملعب أليانز أرينا، وتشير شائعات إلى أنه قد يعود إلى البريميرليغ.

4- ماريو بالوتيلي

من المنتظر أن يغادر الإيطالي، ولاعب مانشستر سيتي فريق نيس الفرنسي، وربما الدوري الفرنسي برمته في الصيف، لكن أنباء أشارت إلى أن بالوتيلي قد يعود إلى الدوري الإيطالي

5- ريان بابل

يلعب ريان بابل اللاعب الدولي الهولندي، البالغ من العمر 32 عاما، لصالح فريق بشكتاش التركي، لكنه على الأرجح لن يمدد عقده معه.



6- فيليبي لويس

من الواضح أن فيليبي لويس لاعب أتلتيكو مدريد سيغادر الفريق مع نهاية عقده، ومن المحتمل أن يعود إلى الدوري الإنجليزي بعد تجربة غير مثمرة مع تشلسي.

7- توماس فيرمايلين

تفيد شائعات باحتمال تمديد اللاعب البلجيكي توماس فيرمايلين عقده في الدوري الإسباني لمدة موسم واحد ، وأبدى توماس استعداده للعودة إلى البريميرليغ

8- هيكتور هيريرا

صرح لاعب وسط المنتخب المكسيكي هيكتور هيريرا أن وقته انتهى بعد 5 سنوات مع النادي البرتغالي بورتو، وتستمر العروض على اللاعب البالغ من العمر 28 عاما .



9- آلان جاجويف

انتقل اللاعب الروسي آلان جاجويف بالانتقال إلى البريميرليغ منذ سنوات بعد أن قضى عقدا كاملا مع سيسكا موسكو.

10- ياسين براهيمي

لفت اللاعب ياسين براهيمي أنظار بورتو فريقي إيفرتون وويستهام في فترة الانتقالات الحالية، ولكنه لم يتوصل إلى ااتفاق مع بورتو.

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