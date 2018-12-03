في ملاعب أوروبا.. لاعبون عرب يتألقون ويصنعون الفوز لفرقهم

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

يواصل عددٌ من اللاعبين العرب وأبرزهم من الجزائر والمغرب وتونس، تألُّقهم في الدوريات الأوروبية الكبيرة، إذ كان لهم دورٌ كبيرٌ في قيادة فرقهم نحو نقاطٍ مهمة، من خلال تسجيل الأهداف والمساهمة في صناعتها.

ففي الدوري الفرنسي، أحرز الجزائري مهدي عبيد، الهدف الثاني لفريقه ديجون، خلال مواجهته مع تولوز، وقد شاركه في صناعته التونسي نعيم السليتي، لينتهي اللقاء بالتعادل 2/2. أمّا الهدف الأول، فقد سجّله المغربي نايف أكرد في مرمى تولوز.

(kooradz)

ومن فرنسا إلى روسيا، حيثُ تألق الجزائري سفيان هني في الدوري الروسي، بعدما قاد فريقه سبارتاك موسكو لحسم لقاءِ القمّة أمام لوكوموتيف موسكو 2/1، إثر تسجيله الهدف الأول خلال المواجهة.

(الجزائر24)

أمّا في الدوري السويسري، فقد كان للتونسي سليم خليفي البصمة الأبرز في حسم مواجهة الديربي التي جمعت فريقه زيورخ بغريمه التقليدي هراسهوبرز، والتي انتهت بهدفين دون أي رد، سجّل الخليفي أحدهما في الدقيقة 52.

(بوابة العين)

هولندياً، فقد تمكّن اللاعب المغربي ميمون ماهي، من قيادة فريقه غرونينغن إلى الفوز، من خلال تسجيل هدفين وصناعة آخر في اللقاء مع إن آي سي بريدا خلال الجولة الرابعة، والذي انتهى بـ5 أهداف مقابل هدفين.

( Rifonline.net)

وفي الدوري البلجيكي، فقد نجح النجم سفيان أمرابط في تسجيل الهدف الثالث لفريقه كلوب بروج، أمام ستاندر لييغ، في المواجهة التي انتهت بثلاثية نظيفة.

(tanja24)

مصدر الصورة: الجزائر24

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