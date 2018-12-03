الموافقة على استحداث بطولة أوروبية ثالثة للأندية

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

صادق الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، الأحد، بشكل رسمي على إطلاق مسابقة قارية ثالثة للأندية اعتبارا من 2021، تستهدف الدوريات الصغيرة في القارة وبمشاركة 32 فريقا.

وسيتأهل الفائز بلقب هذه المسابقة إلى "يوروبا ليغ" في الموسم التالي، وذلك بحسب بيان صادر عن اجتماع اللجنة التنفيذية للاتحاد القاري خلال انعقادها الأحد في دبلن، حسب فرانس برس.

وأشار البيان، إلى أن تحديد اسم المسابقة، توزيع عائدات المشاركة والاستراتيجية التجارية "ستتم خلال عام 2019"، على أن يعطي رئيس الاتحاد الأوروبي السلوفيني ألكسندر تشيفيرين المزيد من التفاصيل خلال مؤتمر صحافي يعقده ظهر الاثنين في أحد فنادق دبلن.

وأشارت رابطة الأندية الأوروبية، التي تقف خلف إطلاق هذه المسابقة الجديدة، إلى أنه بارتفاع عدد بطولات الأندية إلى ثلاث "سيرتفع العدد الإجمالي للمشاركين في مسابقات الاتحاد الأوروبي "دوري الأبطال، الدوري الأوروبي، المسابقة الجديدة" إلى 96 فريقا، بواقع 32 فريقا في كل مسابقة".

وهذا الإصلاح يعني تقليل عدد الفرق المشاركة في الدوري الأوروبي من 48 إلى 32 توزع على ثماني مجموعات من أربعة فرق.

والفرق التي تحل ثانية في مجموعاتها ضمن "يوروبا ليغ" تخوض ملحقا فاصلا مع الفرق التي تحل ثالثة في مجموعاتها في دوري الأبطال، على أن تنضم الفرق الفائزة منه إلى أبطال المجموعات الثمانية في الدور الثاني.

وهذا النظام سيكرر نفسه بين المسابقة الجديدة و"يوروبا ليغ"، إذ تخوض الفرق التي حلت ثانية في مجموعاتها في المسابقة الجديدة ملحقا فاصلا مع الفرق التي حلت ثالثة في مجموعاتها في "يوروبا ليغ"، على أن يلتحق الفائزون بأبطال المجموعات في الدور الثاني.

ورأى تشيفيرين "سيكون هناك المزيد من المباريات لعدد أكبر من الأندية"، وهذا الأمر سيسمح "بوجود عدد أكبر من الاتحادات "الدول" في دور المجموعات".

وأشار إلى أنه "كان هناك طلب كبير من جميع الأندية من أجل زيادة فرصهم للمشاركة بشكل أكثر انتظاما في المسابقات الأوروبية".

ويتعرض الاتحاد الأوروبي لضغوط متزايدة لإصلاح مسابقاته، مع وجود تهديد بإطلاق دوري السوبر بمشاركة أندية كبرى من إنجلترا وإسبانيا وألمانيا وإيطاليا وفرنسا.

لكن المسابقة الجديدة صممت لاسترضاء أولئك الذين يتذمرون من احتكار الأندية الإنجليزية والإيطالية والإسبانية والألمانية لـ16 مقعدا من أصل 32 في دور المجموعات من مسابقة دوري الأبطال.

وستقام مباريات المسابقة الجديدة أيام الخميس، كما حال "يوروبا ليغ"، على أن تقام المباريات النهائية للمسابقات الثلاث في الأسبوع نفسه: الأربعاء للمسابقة الجديدة، الخميس للدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" والسبت لدوري الأبطال.

ولن تكون المرة الأولى التي تشهد فيها أوروبا إقامة ثلاث بطولات للأندية. فإضافة إلى دوري الأبطال وكأس الاتحاد الأوروبي "يوروبا ليغ حاليا"، كان الاتحاد القاري ينظم مسابقة كأس الكؤوس الأوروبية، قبل إلغائها.



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