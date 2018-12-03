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الرجاء البيضاوي يتوج بلقب كأس الاتحاد الإفريقي

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

 

توج الرجاء البيضاوي المغربي، بلقب كأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم رغم خسارته 3-1 أمام مستضيفه فيتا كلوب من الكونغو الديمقراطية في كينشاسا بإياب النهائي الأحد.

وحسم الرجاء اللقب بفضل فوزه بنتيجة 4-3 في مجموع مباراتي الذهاب والعودة بعد فوزه 3- صفر في الذهاب بالدار البيضاء الأسبوع الماضي.

وهذه المرة الثانية التي يتوج فيها الرجاء باللقب بعد نسخة 2003 على حساب كوتون سبور الكاميروني.

وهذا رابع لقب يحرزه فريق مغربي لهذه البطولة بعد الجيش الملكي عام 2005 والفتح الرباطي عام 2010 والمغرب الفاسي عام 2011.

وسيلتقي الرجاء مع الترجي التونسي بطل دوري أبطال أفريقيا لحسم لقب كأس السوبر الأفريقية.

 

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#الرجاء البيضاوي #المغرب #كأس الاتحاد الأفريقي

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