نادال يسقط أمام أندرسون في بطولة مبادلة الاستعراضية

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (متابعات)

خسر الإسباني المصنف ثانيا عالميا رافايل نادال، الجمعة، مباراته الأولى منذ ابتعاده عن ملاعب كرة المضرب في سبتمبر الماضي بسبب الإصابة، بسقوطه أمام الجنوب إفريقي كيفن أندرسون في نصف نهائي دورة أبوظبي الاستعراضية، قبل أن يعلن انسحابه من مباراة المركز الثالث المقررة السبت.

وتفوق أندرسون المصنف سادسا عالميا على نادال بنتيجة 6-4، 3-6 و6-4، في نتيجة تلاها إعلان "الماتادور" عدم خوضه مباراة السبت تفاديا لبذل مجهود بدني كبير مع عودته تدريجا للمنافسات بعد غياب طويل.

وقال نادال "خضت مباراة صعبة من ثلاث مجموعات. لم أخض أي مجموعة قبل القدوم الى هنا"، في إشارة الى غيابه عن المنافسات منذ انسحابه من الدور نصف النهائي لبطولة فلاشينغ ميدوز الأميركية ضد الأرجنتيني خوان مارتن دل بوترو في سبتمبر الماضي.

وأضاف الإسباني "في الوقت ذاته، أشعر بآلام بعد فترة طويلة من دون لعب، لذا السبت لن ألعب"، مضيفا "سآخذ استراحة لبضعة أيام. الموسم بدأ بالنسبة إلي، التواجد هنا كان هدفا في ذاته".

وبعدما عانى من إصابة في الركبة، استغل نادال الغياب لإجراء عملية جراحية في الكاحل في نوفمبر لمعالجة مشكلة سابقة، واستأنف تدريباته منذ أسبوعين.

وأوضح اللاعب الذي خسر بسبب ابتعاده عن الملاعب، صدارة التصنيف العالمي للاعبين المحترفين لصالح الصربي نوفاك ديوكوفيتش "عندما تلعب بعد وقت طويل (من الابتعاد) - وأنا خضعت للجراحة قبل نحو شهر - من الطبيعي أن تعاني من بعض الآلام (...) بصراحة، أنا راض عن الطريقة التي كنت ألعب بها".

وأكد أن المباراة التي خاضها اليوم "هي خطوة الى الأمام بالنسبة إلي".

ومن المقرر أن يخوض نادال مباراته الأولى في دورة رسمية هذا الموسم الأسبوع المقبل في بريزبين الأسترالية، والتي سيحضّر من خلالها للمشاركة في بطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى للموسم، والمقررة بين 14 يناير و27 منه.

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