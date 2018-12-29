خفة ظل لاعب ليفربول المصري.. صلاح يمازح لوفرين بصورة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( متابعات )

مازح نجم نادي ليفربول والمنتخب المصري محمد صلاح زميله وصديقه المقرب لوفرين بعد انتهاء مباراة الليفر مع نيوكاسل بصورة يهنئ فيها صلاح فابينو بعد إحرازه للهدف الرابع في المباراة قائلا: "لا تقلق، نحن فقط مجرد أصدقاء"

ويظهر في الصورة صلاح وهو يضرب كفيه بكفي فابينو بعد تسجيله للهدف وفي الخلفية لوفرين وقد بدت عليه علامات الغيرة من صديق صلاح "الجديد " وقد نشر صلاح ثلاث صور متتالية مكبرة لوجه لوفرين الغيور .

وحقق فريق ليفربول الإنجليزي، فوزا كبيرا على ضيفه نيوكاسل يونايتد، بأربعة أهداف دون مقابل، فى المباراة التي أقيمت بينهما مساء الأربعاء، على ملعب "آنفيلد" معقل الريدز، ضمن منافسات الجولة الـ19 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج".

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مصدر الصورة : حساب اللاعـب محمد صلاح