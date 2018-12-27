اصابة نجم السلة الأمريكي ليبرون جيمس لأول مرة منذ 2016

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أعلن نادي لوس أنجلوس لايكرز لكرة السلة، اصابة نجمه ليبرون جيمس، في عنق الفخذ خلال مباراة الثلاثاء الماضي ، وخرج "الملك" جيمس كما يُلقب (33 عاما) من الربع الثالث للمباراة، التي فاز فيها ليكرز على بطل الموسمين الماضيين غولدن ستيت وريورز 127-101.

وأوضح ليكرز في بيان "خضع ليبرون جيمس لفحص بالرنين المغناطيسي اليوم (الأربعاء)، وتأكدت إصابته بتقلص في أعلى الفخذ، سيغيب لفترة قصيرة لكنها غير محددة".

وهذا الغياب سينهي سلسلة من 156 مباراة متتالية لم يتخلف عنها جيمس منذ أبريل 2016، وهو المعروف بقوته البدنية ولياقته الاستثنائية وتفانيه في التدريب، ولم يتعرض لإصابة خطرة منذ احترافه في 2003.

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