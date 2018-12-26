نيمار يقترب من الرحيل عن سان جيرمان.. والأخير يحدد البديل

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

قالت تقارير صحفية إن النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب باريس سان جيرمان يقترب من الرحيل عن الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وأن إدارة النادي الباريسي قامت بتحديد البديل.

ونقلت صحيفة "آس" الإسبانية عن شبكة "دون بالون"، أن النجم الفرنسي، أنطوان غريزمان، لاعب أتلتيكو مدريد الإسباني، سيكون البديل، مشيرة إلى أن الصفقة ستكلف النادي الباريسي ما يقارب الـ200 مليون يورو، وهو قيمة الشرط الجزائي المتواجد كبند رئيسي في عقده.

وذكرت الشبكة الإسبانية أن نيمار "26 عاما" قرر بالفعل مغادرة النادي الباريسي في الصيف المقبل إلى أحد كبار أوروبا لرغبته بالفوز ببطولة دوري أبطال أوروبا والعديد من البطولات القارية.

وارتبط نيمار بالذهاب لفريق ريال مدريد الإسباني خلال الفترة الماضية بعد رحيل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو أسطورة الفريق لصفوف فريق يوفنتوس الإيطالي الصيف الماضي.

ولعب نيمار هذا الموسم مع باريس سان جيرمان 19 مباراة، سجل 16 هدفا، وصنع 8 أخرى، أي أنه يسجل بعد مرور كل 99 دقيقة، وذلك بواقع 1.585 دقيقة لعب منذ بداية الموسم بمختلف البطولات.

وكان اللاعب البرازيلي قد رحل عن فريق برشلونة في صيف عام 2017، لينضم للنادي الباريسي، بعد أن دفع الأخير الشرط الجزائي في عقد اللاعب البرازيلي التي قدرت بـ 222 مليون يورو، واستطاع منذ قدومه تقديم مردودا رائعا للغاية مع زميلاه الفرنسي كيليان مبابي، والأوروغواياني إيدنسون كافاني.

وكان الأيام الماضية قد شهدت تقاريرا أفادت أن نادي باريس سان جيرمان عليه بيع أحد نجميه سواء البرازيلي نيمار أو الفرنسي مبابي خلال الصيف المقبل لعدم الدخول في مشاكل مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بشأن قوانين اللعب المالي النظيف.

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