راموس سيغادر ريال مدريد قريباً

أخبار الآن| مدريد - إسبانيا (وكالات)

كشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" أن سيرجيو راموس سيكون أول الراحلين عن ريال مدريد الإسباني في حال عودة البرتغالي جوزيه مورينيو لتدريب النادي الأبيض، بسبب العلاقة السيئة بينهما.

حيث ذكرت تقارير صحفية بأن مستقبل الأرجنتيني سانتياغو سولاري على رأس الميرنغي لايبدو مأمونا تماما، بالرغم من عدم صدور أي تأكيد أو نفي من النادي الملكي، و لكن المؤكد أن مورينيو تواصل مع إدارة الريال وقدم شروطه في حالة توليه تدريب النادي.

التهديدات المفترضة لسولاري وراموس مصدرها اسم واحد، لا يزال يبدو حتى الآن بعيدا عن أسوار "سانتياغو برنابيو"، إلا أنه من المؤكد يبدو متربصا بل ويمكن الاستعانة به بسهولة في حال تغيرت الأحوال.

يقدم سولاري نتائج طيبة مع ريال مدريد حتى الآن، لكن تقارير عدة في الصحافة الإسبانية تنشر، رغم ذلك، تقارير عن احتمال عودة البرتغالي جوزيه مورينيو لقيادة ريال مدريد، لاسيما إن تعثر الفريق خلال الفترة المقبلة.

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