تقارير: تهديدات تطال مستقبل راموس مع ريال مدريد

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

أحرز سانتياغو سولاري لقب كأس العالم للأندية مع ريال مدريد قبل أيام، لكن مستقبل المدير الفني الأرجنتيني الشاب على رأس "الميرنغي" لا يبدو مأمونا تماما، ومعه، في مفارقة غريبة، قائد الفريق سيرخيو راموس.

التهديدات المفترضة لسولاري وراموس مصدرها اسم واحد، لا يزال يبدو حتى الآن بعيدا عن أسوار "سانتياغو برنابيو"، إلا أنه من المؤكد يبدو متربصا بل ويمكن الاستعانة به بسهولة في حال تغيرت الأحوال.

يقدم سولاري نتائج طيبة مع ريال مدريد حتى الآن، لكن تقارير عدة في الصحافة الإسبانية تنشر، رغم ذلك، تقارير عن احتمال عودة البرتغالي جوزيه مورينيو لقيادة ريال مدريد، لاسيما إن تعثر الفريق خلال الفترة المقبلة.

ووفقا لموقع صحيفة "آس" لم يصدر النادي الملكي رداً على هذه التقارير بالنفي أو التأكيد، ولكن المؤكد أن مورينيو تواصل مع إدارة "المرينغي" وقدم شروطه في حالة توليه تدريب النادي الملكي.

وفي هذا السياق كشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" أن القائد راموس سيكون أول الراحلين في حالة تولي مورينيو تدريب الريال، والسبب العلاقة السيئة التي تربطه بالبرتغالي حين تولى تدريب الفريق بين 2010-2013.

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