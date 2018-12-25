من أفضل لاعب بنظر كلوب والذي أخذ معه سيلفي وحيدة؟ (فيديو)

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (متابعات)

فاجأ مدرب فريق ليفربول الإنجليزي يورغن كلوب، بعدما كشف عن هوية النجم الذي تصور معه صورة "السيلفي" الوحيدة على هاتفه النقال والذي يعده أفضل لاعب في العالم، فهو لم يكن أيا من اللاعبين الذين دربهم .. ليس محمد صلاح ولا حتى رونالدو .

وتحدث كلوب الألماني خلال أحد الحوارات التلفزيونية عن أفضل لاعب في التاريخ بالنسبة له، وقال: "عندما كنت صغيرا كان أبي يقول لي، مهما قالوا لك في المستقبل سيظل بيليه هو أفضل لاعب في تاريخ كرة القدم".

وأضاف قائلا: "كان لي الشرف أن أقابل الأسطورة البرازيلي بيليه، عندما كنت في كأس العالم 2006، الذي نظمته ألمانيا"، وتابع مدرب فريق ليفربول الإنجليزي: "أنا لست من هذا النوع من الأشخاص الذين يتوترون بسرعة ولكنني تعرقت بشدة وكنت متوترا للغاية في تلك اللحظة".

وكشف مدرب "الريدز" أنه يملك صورة سيلفي واحدة على هاتفه النقال مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، بالرغم من تأكيده أن رونالدو، كان موجوداً أيضا في الغرفة، في إشارة إلى أنه لم يلتقط صورة مع الدون.

تجدر الإشارة إلى أن كلوب كان قد صوت لصالح ميسي في جائزة "الأفضل" التي يقدمها الاتحاد الدولي لكرة القدم، رغم أن نجم برشلونة لم يصل إلى القائمة المختصرة.

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