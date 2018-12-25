فيرغسون عائد لمانشستر يونايتد

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

ذكرت صحيفة ذا صن البريطانية بأن المدرب الاسكتلندي السير أليكس فيرغسون سيعود إلى مانشستر يونايتد الإنكليزي كمستشارٍ فني للفريق الأول على أملِ استعادة الأمجاد السابقة

حيث يعتبر فيرغسون علامةً فارقة في تاريخِ الشياطين الحمر فقد استطاع إحراز لقب البريمير ليغ ثلاث عشرة مرة كمدربٍ للنادي الإنكليزي ولقبين في دوري أبطال أوروبا، بالإضافة إلى 5 ألقاب في كأس إنجلترا، وكأس العالم للأندية مرة واحدة.

كما أشارت الصحيفة البريطانية إلى أن فيرغسون لعب دورا كبيرا في تعيين النرويجي أولي غونار سولشاير مدربا مؤقتا للشياطين خلفًا للبرتغالي جوزيه مورينيو.

وبحسب الصحيفة، فإن سولشاير يخطط للتواصل بانتظام مع مدربه السابق في مانشستر يونايتد، وهذا ما لم يفعله "السبيشال وان" طوال فترة تدريبه.

وأشارت إلى أن الأسطورة الاسكتلندي، ساهم في إعادة مساعده السابق مايك فيلان، للعمل كمساعد لسولشاير.

وقال مصدر من داخل النادي للصحيفة "بمجرد أن تحدث نائب الرئيس التنفيذي لفريق مانشستر يونايتدإدوارد غاريث (وودورد) إلى العائلة المالكة للنادي، وأخبرهم برغبته في رحيل جوزيه، طلبوا منه أن يتأكد من تعيين الشخص الصحيح، وهنا تدخل فيرغسون وساعد في الأمر، وهو من نصح بتعيين سولشاير وفيلان".

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