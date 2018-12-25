سان جرمان سيتخذ قرار حاسم بشأن نجميه

أخبار الآن| دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أكدت مصادرُ صحفية أن نادي باريس سان جرمان مُقبل على قرارٍ حاسم يتمثل ببيع أحد نجميه الكبار، البرازيلي نيمار، أو الفرنسي كيليان مبابي، لتفادي التعرض لعقوبةٍ قد تحرمه من المشاركة في البطولاتِ الأوروبية.

حيث كشف موقع "ميديا بارت" الفرنسي أن صفقتي نيمار و مبابي، التي أنفق عليهما النادي الفرنسي أكثر من 380 مليون يورو، باتتا تحت مراقبة هيئة اللعب المالي النظيف في أوروبا لأن النادي الباريسي أخلَ بقوانين توازن المدفوعاتِ والمداخِيل.

لذا سيتوجب على النادي الباريسي إعادة مبلغ 189 مليون يورو لهيئة اللعب المالي النظيف هذا الصيف، لموازنة إنفاقه السابق، الأمر الذي يعني بيع أحد نجميه. ولن يستطيع الفريق تحقيق هذا المبلغ إلا في حال بيع أحد نجميه، فلا تقترب قيمة أي لاعب آخر في الفريق من هذا المبلغ الضخم.

ويحقق الاتحاد الأوروبي (يويفا) في السجلات المالية لبطل فرنسا، ويفكر في احتمالية حرمان الفريق، المملوك لصندوق قطر للاستثمار، من المشاركة في دوري أبطال أوروبا العام المقبل، وفقا للموقع.

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