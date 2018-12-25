ذا صن: فيرجسون سيعود للعمل مع يونايتد.. ماذا ستكون مهمته؟

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( ذا صن )

يبدو أن السير أليكس فيرجسون سيعود للعمل مجددًا في نادي مانشستر يونايتد كمستشار فني للفريق الأول وذلك حسبما كشفت صحيفة ذا صن البريطانية.

وأوضحت ذا صن أن فيرجسون كان له دور بارز في تعيين أولى جونار سولشاير بشكل مؤقت خلفًا للبرتغالي جوزيه مورينيو الذي رحل عن منصبه بسبب تراجع نتائج الشياطين الحمر.

وبحسب ما ذكرته الصحيفة فإن سولشاير ينوي التواصل بشكل مستمر ومنتظم مع مدربه السابق الأمر الذي لم يفعله مورينيو، كما أوضحت أن السير كان وراء تعيين مايك فيلان مساعدًا لسولشاير.

وأفادت ذا صن بحسب مصدر داخل أولد ترافورد أن بيتر شمايكل قد ينضم إلى يونايتد هو الآخر لشغل مركز مدير كرة القدم في النادي، وخلال تصريحات سابقة للحارس الألماني قال لبي بي سي: "أفكر في وضع اسمي هناك مثل كل لاعب كرة قدم ، أريد أن أشارك مرة أخرى".

كما أوضح المصدر أن إد ووداورد تحدث مع عائلة جلايزر وأخبرهم بضرورة رحيل مورينيو، وطلبوا منه التأكد من الاستعانة بالشخص الصحيح، ليتدخل فيرجسون ويوصي بتعيين سولشاير وفيلان".

جدير بالذكر أن سولشاير نجح في قيادة يونايتد في أول مباراة رسمية للفوز على كارديف سيتي بخماسية مقابل هدف.

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