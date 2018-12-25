تفاصيل تكشف لأول مرة حول "صفقة" إنتقال "الدون" إلى يوفنتوس

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

خلال العام 2018، اعتبرت صفقة إنتقال النجم البرتغالي كريسيتانو رونالدو من نادي ريال مدريد إلى يوفنتوس، هي الأهم خلال العام في عالم كرة القدم. ورغم الكثير من الشائعات التي رافقت هذه الصفقة، إلّا أنّ هناك الكثير من الجوانب التي لا يعرفها سوى العديد من الأشخاص، والتي بدأت تتكشّف للجماهير وللوسط الرياضي.

فعلى الرغم من أنّ رونالدو اتخذ قراره بالانتقال من النادي الملكي بعد مسيرة استمرّت لـ9 سنوات لصفوفه، ومع أنه أشار إلى أنّه تعرض لضغوط من إدارة "ريال مدريد" وعلى رأسها رئيس مجلس الإدارة فلورنتينو بيريز، غير أن الحقيقة أبعد من ذلك.

ماذا وراء هذه "الصفقة"؟

على ضفة يوفنتوس، حيثُ يمكث رونالدو، بدأت تفاصيل الحقيقة الكاملة تبرزُ من خلال المدير الرياضي للنادي فابيو باراتيشي، وذلك في حديثٍ له لموقع "سكاي سبورت إيطاليا".

يقول باراتيشي: "عندما التقينا خورخي مينديز، وكيل أعمال رونالدو، لمناقشة صفقة لضم اللاعب البرتغالي جواو كانسيلو ، بدأ كل شيء".

ويضيف: "قال لي مينديز لن تصدق هذا الأمر، إذ أنّ كريستيانو يريد الانضمام إلى يوفنتوس. عندها، أجبته قائلاً: أصدق ذلك ، ولكن يبدو من الصعب أن نجعل كل شيء يعمل من أجل إتمام تلك الصفقة".

يلفت بارتيشي في حديثه إلى أنّ "هذا الأمر ورغم صعوبته قد تحقق فعلاً وبشكل سريع، والسر كان في رغبة رونالدو، الذي كان بسيطاً وواضحاً ومقتنعاً بالإنضمام إلى يوفنتوس".

ويتابع: "أعتقد أنه قرر ذلك في 25 مايو/أيار، فوراً بعد نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ليفربول، وكانت استجابته فورية".

وأكّد بارتيشي أنّ "نوايا رونالدو كانت واضحة، وهو الذي أكد منذ البداية أن يوفنتوس هو المكان الوحيد الذي أراد أن يكون وجهته الجديدة".

ويقول: "عندها، تحدثت مع رئيس يوفنتوس وأخبرته أن هناك فرصة لضم رونالدو، طلب مني فرصة يوم أو يومين للتفكير في الأمر، ثم اتصل بي بعد 3 ساعات وطلب مني كتابة العقود".

وأكد باراتيشي أن "الصفقة كانت في الواقع واضحة تماماً، والسبب في اعتقاده رغبة رونالدو الأكيدة في الرحيل عن ريال مدريد والانتقال تحديداً إلى يوفنتوس".

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