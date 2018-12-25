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بعد روسيا.. فهد اليحيى ينتقل من الرياض إلى أبو ظبي بدراجته

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

انطلق سفير الاتّحاد السعودي للدراجات فهد اليحيى، يوم الأحد الماضي، على متن دراجته الهوائية من الرياض إلى أبو ظبي لمؤازرة منتخب بلاده لكرة القدم في نهائيات كأس أمم آسيا 2019.

ولفت اليحيى إلى أنّ "فكرة التوجه إلى الإمارات العربية المتحدة على متن دراجته، قد جاءت بعد أن سافر من الرياض إلى موسكو لمؤازرة فريق بلاده في مونديال روسيا 2018، إذ قطع حينها أكثر من 5 آلاف كيلومتر لكرة القدم".

ووضعت قرعة بطولة كأس آسيا 2019 منتخب السعودية في المجموعة الخامسة، إلى جانب كل من قطر ولبنان وكوريا الشمالية.

مصدر الصورة: تويتر

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