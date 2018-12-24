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إليكم 18 رقما قياسيا مستخلصا من مباراة الريال والعين

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (صحف ) 

حتى بعد انقضائها ، لا تزال أصداء مبارة نادي العين الإماراتي وريال مدريد في نهائي الكأس الأندية الذي توج فيه الأخير ، تحدث صخباً حول العالم ،  صحيفة آس الإسبانية نشرت تقريراً عن أبرز الأرقام التاريخية التي شهدتها المباراة، التي بلغت 18 رقماً تاريخياً، على النحو التالي:

1- ريال مدريد وصل للقب الرابع له في كأس العالم للأندية، وأصبح الأكثر تتويجاً باللقب.

2- أربعة مدربين أرجنتينيين فازوا بلقب كأس العالم للأندية بعد حصول سولاري على أول ألقابه كمدرب.

3- ريال مدريد حقق لقب كأس العالم للمرة الثالثة على التوالي، كأول ناد يحقق هذا الرقم القياسي.

4- الكرواتي لوكا مودريتش سجل هدفاً للمرة الأولى في نهائي يخوضه مع ريال مدريد.

5- ماركوس يورينتي أحرز الهدف الأول له مع الفريق الأول لريال مدريد، وهدفه الأول في نهائي كأس العالم للأندية.

6- ريال مدريد حقق ثلاث بطولات لدوري أبطال أوروبا على التوالي، وثلاث بطولات لكأس العالم للأندية على التوالي.

7- ريال مدريد عزّز رقمه كأكثر الأندية في العالم تتويجاً بالبطولات القارية برصيد 26 بطولة.

8- العين كرر إنجاز الرجاء المغربي بالحصول على المركز الثاني في مونديال الأندية.

9- العين هو ثاني ناد آسيوي يحصل على المركز الثاني في بطولة كأس العالم للأندية بعد كاشيما الياباني.

10- الأندية الإسبانية عززت صدارتها كأكثر الأندية تتويجاً بمونديال الأندية برصيد سبع بطولات، بفارق ثلاث بطولات عن الأندية البرازيلية.

11- الألماني توني كروس بات أول لاعب في التاريخ يحقق بطولة كأس العالم للأندية خمس مرات، وأربع مرات مع ريال مدريد ومرة واحدة مع بايرن ميونيخ.

12- لأول مرة في التاريخ يشارك لاعبان مصريان في نهائي كأس العالم للأندية، حسين الشحات ويحيى نادر وكلاهما مع العين.

13- سيرجيو راموس والبرازيلي مارسيلو فازا باللقب الـ20 لهما في مسيرتهما مع ريال مدريد.

14- سيرجيو راموس قائد ريال مدريد أحرز ستة أهداف في ستة نهائيات قارية مختلفة مع ريال مدريد.

15- بات يمتلك سيرجيو راموس هدفين في النهائيات الكبيرة بواقع مرتين في كأس العالم للأندية، ومثلهما في دوري أبطال أوروبا، والأمر نفسه في كأس السوبر الأوروبي.

16- لاعب العين يحيى نادر بات أول لاعب مصري يحرز هدفاً في نهائي كأس العالم، لكنه بالخطأ في مرماه.

17- البرازيلي فينيسيوس جونيور صنع هدف في أول مباراة له بنهائي كأس العالم للأندية.

18- العين هو أول فريق عربي يحرز هدفاً في نهائي كأس العالم للأندية.

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