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إليكم الإحصاءات الخاصة بعام 2018 في الدوريات الـ5

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (@GoalAR

مع نهاية كل عام ، الكل يترقب صدور الأرقام الإحصائية في عالم " المستديرة ".. من تميّز ، ومن حقق أفضل الأقام ؟ اليكم الأرقام والإحصائيات الخاصة بالدوريات الخمس الكبرى مع نهاية هذا العام!

1. أكثر لاعب سجل أهدافًا هذا العام هو ميسي: 47 هدف!

2.أكتر لاعب سجل أهدافًا من ضربات جزاء: كريستيانو رونالدو-  نيمار- وكريستيان ستواني : 7 أهداف. 

3.أكثر لاعب سجل أهدافًا من ركلات حرة: ميسي 10 أهداف

4.أكثر لاعب سجل أهدافًا بقدمه اليسرى: ميسي (42 هدفًا).

5.أكثر لاعب سجل أهدافًا بقدمه اليمنى: لويس سواريز وتشيرو ايموبللي (24 هدفًا).

6. أكثر لاعب سجل أهدافًا بالرأس: روبرت ليفاندوفسكي (12 هدفًا).

7.أكثر لاعب سجل أهدافًا من خارج منطقة الجزاء: ميسي (15 هدفًا).

8. أكثر لاعب سجل أهدافًا من داخل منطقة الجزاء: ليفاندوفسكي (41 هدفًا).

مصدر الصور : @GoalAR

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