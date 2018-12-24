إليكم الإحصاءات الخاصة بعام 2018 في الدوريات الـ5
أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (@GoalAR)
مع نهاية كل عام ، الكل يترقب صدور الأرقام الإحصائية في عالم " المستديرة ".. من تميّز ، ومن حقق أفضل الأقام ؟ اليكم الأرقام والإحصائيات الخاصة بالدوريات الخمس الكبرى مع نهاية هذا العام!
1. أكثر لاعب سجل أهدافًا هذا العام هو ميسي: 47 هدف!
2.أكتر لاعب سجل أهدافًا من ضربات جزاء: كريستيانو رونالدو- نيمار- وكريستيان ستواني : 7 أهداف.
3.أكثر لاعب سجل أهدافًا من ركلات حرة: ميسي 10 أهداف
4.أكثر لاعب سجل أهدافًا بقدمه اليسرى: ميسي (42 هدفًا).
5.أكثر لاعب سجل أهدافًا بقدمه اليمنى: لويس سواريز وتشيرو ايموبللي (24 هدفًا).
6. أكثر لاعب سجل أهدافًا بالرأس: روبرت ليفاندوفسكي (12 هدفًا).
7.أكثر لاعب سجل أهدافًا من خارج منطقة الجزاء: ميسي (15 هدفًا).
8. أكثر لاعب سجل أهدافًا من داخل منطقة الجزاء: ليفاندوفسكي (41 هدفًا).
مصدر الصور : @GoalAR
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