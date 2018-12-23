أبرز 11 حدث في كرة القدم السعودية في 2018

الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (متابعات)

المنتخب السعودي حقق العديد من الانجازات في سنة 2018 , منها وصوله إلى كأس العالم ،و فوزه ببطولة كأس أسيا للشباب .. اليكم أبرز الأحداث الرياضية الخاصة بالمنتخب الأخضر هذا العام

1. المنتخب السعودي حصد أول فوز لمنتخب عربي في كأس العالم روسيا 2018 , بعد فوزه على المنتخب المصري بهدفين مقابل هدف

مصدر الصورة : standard.co.uk

2. الأخضر يتوج بطلاً لكأس آسيا للشباب 2018 بعد فوزه على كوريا الجنوبية

مصدر الصورة : سيدي

3. السعودية استضافت أقوى سوبر كلاسيكو بين البرازيل والأرجنتين

4. نادي الهلال توج بطلاً للدوري السعودي موسم 2017-2018 وقد حسم اللقب في جولته الأخيرة بفوز كاسح على الفتح ليتوّج باللقب للموسم الثاني على التوالي

5. نادي الاتحاد فاز بكأس الملك

6. احتراف 9 لاعبين سعوديين الى الدوري الإسباني على سبيل الإعارة لنهاية الموسم

مصدر الصورة : arabia.eurosport

7. أصبح فهد المولد لاعب ليفانتي أول لاعب سعودي يشارك في الدوري الإسباني، بعد دخوله كبديل في مباراة فريقه أمام ليجانيس عند الدقيقة 78..

8. الاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA يصنف الدوري السعودي في المركز السادس عالمياً في قيمة صفقات انتقال اللاعبين المحترفين بقيمة بلغت 152.1 مليون دولار.

9. رسمياً.. الفيفا أعلن استبعاد الحكم السعودي فهد المرداسي ومساعديه محمد العبكري وعبد الله الشلوي من كأس العالم

مصدر الصورة : @as_arabia

10. رسميًا تزكية الأستاذ قصي بن عبدالعزير الفواز رئيسًا لمجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم.

مصدر الصورة : الاتحاد السعودي لكرة القدم على تويتر

11. اتحاد كرة القدم يقرر زيادة عدد المحترفين الأجانب في الدوري السعودي إلى ثمانية لاعبين على أن يشارك سبعة منهم في القائمة الأساسية.

مصدر الصورة : الاتحاد السعودي لكرة القدم على تويتر

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