مواجهة مرتقبة بين العين وريال مدريد على كأس العالم للأندي

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

ومتابعة لأبرز حدث رياضي اليوم السبت, يخوض فريق العين الإماراتي ، ممِثلًا للكرة العربية والخليجية مساء اليوم السبت المباراة النهائية لبطولة كأس العالم للأندية لعام 2018 في مواجهة بطل أوروبا وحامل اللقب ريال مدريد الإسباني، بعدما حقَّق ثلاثة انتصارات في الأدوار السابقة، أهمها على ريفر بليت بطل أمريكا الجنوبية في نصف النهائي.

التفاصيل من التفاصيل مع الزميلة لوتس الزغبي

تسعون دقيقة فقط تفصل فريق العين الإماراتي عن التربع على عرش العالم كأول فريق عربي وآسيوي يتوج بلقب بطل كأس العالم للأندية لعام 2018

العين الذي بات فخر الكرة الإماراتية والعربية بوصوله للمرة الأولى لنهائي هذه البطولة يواجه ريال مدريد حامل اللقب لثلاث مرات والباحث عن اللقب الرابع في تاريخه، والانفراد بالرقم القياسي الذي يتشاركه مع غريمه برشلونة،

أثبت النادي الإماراتي خلال هذه البطولة أنه يستحق عن جدارة لقب زعيم الأندية الإماراتية، فهو أول فريق إماراتي وخليجي، يصل إلى نهائي مونديال الأندية في التاريخ كأفضل إنجاز إماراتي بعد ما حققه الجزيرة في النسخة الماضية بوصوله للمربع الذهبي.

التاريخ يقف إلى جانب ريال مدريد بطبيعة الحال، فهو بطل أوروبا والعالم، والفريق الذي يسيطر على القارة العجوز 3 سنوات متتالية، ويضم نخبة من أفضل لاعبي العالم، في المقابل يجب على الطرف الآخر يجب على العين استغلال الفرص المتاحة له، ووضع كامل الثقة بالقدرة على هزِّ الشباك، وعدم التفريط بأي فرصة ينالها أمام الفريق الأبيض حيث لن تتاح له فرص كثيرة على مدار دقائق اللقاء.

ويعول مدرب العين الكرواتي زوران ماميتش، على الروح القتالية العالية التي يتمتع بها أبطال الفريق كعامل مهم للصمود في مواجهة بطل أوروبا ، كما سيكون الرهان كبيرا على جماهير العين، التي تعدّ أحد العوامل التي كان لها تأثيرها الفعال في تفوق الفريق خلال المباريات الثلاث السابقة .

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